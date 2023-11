Argentinien: Neu gewählter Präsident Javier Milei sagt Beitritt zu BRICS ab

Kaum, dass Javier Milei als neuer Präsident Argentiniens feststeht, machte der Marktradikale erste Versprechungen. So kündigte er an, Argentinien von China und Brasilien fernzuhalten und die Wirtschaft des Landes auf den US-Dollar umzustellen. Der BRICS-Beitritt scheint in weite Ferne zu rücken.

Quelle: www.globallookpress.com © Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency

Argentinien plane nicht, am 1. Januar Mitglied der BRICS zu werden, sagte Diana Mondino, leitende Wirtschaftsberaterin des designierten Präsidenten Javier Milei, am Montag gegenüber Sputnik Brasilien. Die Einladung zum BRICS-Beitritt war im August angenommen und auf Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeweitet worden. Das aktuelle Bündnis besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Javier Milei gewinnt Präsidentschaftswahl in Argentinien "Ich weiß nicht, warum das Interesse an den BRICS so groß ist", sagte Mondino und fügte hinzu, es sei unklar, wie Argentinien von einem Beitritt zu dieser Gruppe profitieren würde. Der Kandidat für das Amt des argentinischen Außenministers sagte auch, dass die Regierung des Landes "analysieren" werde, ob ein Beitritt zu der Organisation Vorteile verspreche. Milei, der sich in der Stichwahl am Sonntag gegen Wirtschaftsminister Sergio Massa durchsetzte, hatte sich zuvor gegen einen Beitritt zu BRICS ausgesprochen. Er hat auch eine merkliche Abneigung gegen Wirtschaftsbeziehungen mit China und Brasilien geäußert, während er sich für eine wirtschaftliche Annäherung an die USA und Israel einsetzen will. "Ich werde keine Geschäfte mit Kommunisten anstreben, weil sie die grundlegenden Parameter des freien Handels, der Freiheit und der Demokratie nicht respektieren. Das ist Geopolitik", sagte Milei im August und fügte hinzu, dass "einige Länder nicht auf dieser Linie liegen." Gleichzeitig versprach der künftige Präsident, sich nicht in die Geschäfte des Landes mit den BRICS-Ländern einzumischen. Außerdem hat er in Aussicht gestellt, die argentinische Wirtschaft "dollarisieren" zu wollen. Der Beitritt zur BRICS-Gruppe werde als Chance gesehen, für Argentinien ein "neues Szenario" zu eröffnen, sagte der scheidende Präsident Alberto Fernández im August, nachdem er die Einladung angenommen hatte. Das südamerikanische Land kämpft derzeit mit der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Die Inflation ist allein im letzten Jahr um 60 Prozent gestiegen. Der stark abgewertete Peso zwang die Regierung des Landes, ihre Schulden in Höhe von 46 Milliarden Dollar beim IWF zu refinanzieren. Mehr zum Thema - Hat China mit den USA einen geheimen Deal geschlossen?

