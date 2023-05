Russische Radsportler offiziell als neutrale Athleten zu internationalen Wettkämpfen zugelassen

Der Vorstand des Internationalen Radsportverbandes hat beschlossen, russische und weißrussische Sportler als neutrale Athleten zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen, wie es auf der offiziellen Webseite der Organisation heißt.

Quelle: Sputnik © Witali Beloussow

Der Vorstand des Internationalen Radsportverbandes (UCI) hat beschlossen, Sportler aus Russland und Weißrussland als neutrale Athleten starten zu lassen. Dies teilte der Pressedienst des Verbandes am Mittwoch mit. "Hinsichtlich der Teilnahme russischer und weißrussischer Athleten an Wettbewerben des Internationalen Kalenders der UCI hat die UCI beschlossen, unter strengen Bedingungen die Teilnahme von Athleten russischer und weißrussischer Nationalität an internationalen Veranstaltungen, einschließlich Weltcup, Nationencup und Weltmeisterschaften, als 'neutrale Einzelsportler' zu genehmigen, ohne dass sie in irgendeiner Weise mit der Russischen Föderation oder der Republik Weißrussland, ihrem nationalen Verband oder ihrem Nationalen Olympischen Komitee in Verbindung stehen." Welt-Taekwondo-Verband lässt russische Athleten zu internationalen Turnieren zu Die Teilnahme als neutraler Athlet bedeutet, dass es den Sportlern nicht erlaubt ist, sich "Team Russland" zu nennen, ihre Landesflagge zu hissen oder ihre Hymne zu singen. Die Uniformen der Sportler dürfen weder die Flagge noch das Wappen oder andere nationale Symbole tragen. Fans dürfen Landesfahnen allerdings auf die Tribüne mitnehmen. Der UCI hatte russische und weißrussische Athleten am 1. März 2022 von Wettkämpfen unter seiner Schirmherrschaft nach einer Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ausgeschlossen. Im März dieses Jahres empfahl das IOC-Exekutivkomitee, Russen und Weißrussen als neutrale Athleten zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen, und zwar nur diejenigen, die den Krieg in der Ukraine nicht öffentlich unterstützen und nicht mit den russischen Streitkräften oder nationalen Sicherheitsbehörden verbunden sind. In Bezug auf die Ukraine hat die UCI beschlossen, die finanzielle, technische und materielle Unterstützung des ukrainischen Radsportverbandes fortzusetzen. "Die Unterstützung der Ukraine ist für das UCI-Direktionskomitee eine Priorität, damit die ukrainischen Athleten an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen und sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren können", hieß es in der Erklärung. Mehr zum Thema - Ukraine verbietet ihren Sportlern Wettkämpfe mit russischer Teilnahme

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.