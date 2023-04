Seedrohnen gegen Drogenhandel: US-Marine will Einsatzzentrum für Süd- und Mittelamerika schaffen

Die US-Marine will gegen den Drogenstrom aus süd- und mittelamerikanischen Ländern wirksamer vorgehen. Zu diesem Zweck soll ein Einsatzzentrum mit Seedrohnen geschaffen werden. Die Vorgehensweise ist schon bei einer ähnlichen Mission im Nahen Osten erprobt worden.

Quelle: www.globallookpress.com © John F. Williams / ZUMAPRESS.com

Die Experimente der US-Marine bei der Zusammenarbeit von Kriegsschiffen und Seedrohnen sollen nun auch vor der Küste Südamerikas stattfinden. Das Ziel ist dabei, gegen den Drogenhandel in der Region effizienter vorzugehen. Wie das US-Nachrichtenportal Breaking Defence berichtet, soll die entsprechende Mission der 4. US-Flotte bereits in diesem Sommer beginnen. Das Medium zitiert den Navy-Sekretär Carlos Del Toro mit den Worten: "Das Ziel ist es, die Aufklärung, die Beobachtung und die Erkundung im gesamten Einsatzgebiet zu verbessern, damit wir den Drogenstrom in die USA verhindern und unseren Verbündeten und Partnern helfen können, die illegale Fischerei zu stoppen." Bei der jährlichen Konferenz Sea Air Space verwies der hochrangige Offizier auf die guten Erfahrungen beim Einsatz von Seedrohnen und künstlicher Intelligenz im Rahmen der Mission Task Force 59 im Jahr 2021 im Nahen Osten. Demnach stelle das Einsatzgebiet der 4. US-Flotte das passendste Umfeld dar, um die Konzepte der Task Force 59 umzusetzen. Seinerseits sagte Admiral Michael Gilday, die Marine sei bereit, solche Einsätze auf die Flottenebene zu erweitern. Philippinen kündigen neue Standorte für US-Militärstützpunkte nahe Taiwan an Die beiden Militärs wollten allerdings die Zahl der Seedrohnen im Rahmen der neuen Mission nicht präzisieren. Momentan arbeite man an der Planung. Mehr Details werde es im Juli bei der jährlichen Übung UNITAS geben. Im Jahr 2021 hatte die US-Marine die Mission Task Force 59 mit Sitz in Bahrain ins Leben gerufen. Der Schwerpunkt wurde dabei auf Experimente mit unbemannten Systemen und künstlicher Intelligenz gelegt. Der Sitz der 4. US-Flotte befindet sich im US-Bundesstaat Florida. Ihr Einsatzgebiet umfasst Zentral- und Südamerika. Mehr zum Thema - Abgestürzte US-Drohne vor der Krim: Die Frage der Bergung

