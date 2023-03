Dominikanische Republik: Demonstranten verursachen Schäden an Justizpalast

Die Dominikanische Republik ist international vor allem für ihre traumhaften weißen Strände bekannt. Das politische Leben in dem Karibikstaat bleibt für die meisten Reisenden kaum wahrnehmbar. Trotzdem kommt es auch in diesem Urlaubsparadies zu hitzigen Protestaktionen.

Quelle: AFP © ERIKA SANTELICES

Am Montag haben die dominikanischen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen um den Justizpalast in der Hauptstadt Santo Domingo verschärft. Die Maßnahme wurde beschlossen, nachdem mehrere Demonstranten am 20. März versucht hatten, das Gebäude zu stürmen. Bei der gewaltsamen Aktion entstanden Schäden, mehrere Menschen wurden verletzt. Zu der Demonstration hatten Mitglieder der Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) aufgerufen. Vor dem Justizpalast versammelten sich am Montagmorgen mehrere PLD-Anhänger, die ihrem Ärger über die Festnahme von mehreren Ex-Beamten Luft machen wollten. Festgenommen worden waren drei ehemalige Minister im Kabinett von Ex-Präsident Danilo Medina und weitere zwölf ranghohe Amtsträger, gegen die die Staatsanwaltschaft am Wochenende Ermittlungen wegen Korruption eingeleitet hatte. Peledeístas intentan irrumpir masivamente al Palacio de Justicia a apoyar a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) imputados en la Operación Calamar. pic.twitter.com/O4Vk6mD5o7 — Somos Pueblo Media (@RDSomosPueblo) March 20, 2023 Bei der Protestaktion versuchten die militanten PLD-Anhänger, das Gebäude zu stürmen. Die Polizei wehrte den Angriff zwar ab, dennoch kam es zu Schäden. Zu Bruch gingen die Glastür und eine Fensterscheibe. Die Sicherheitsbehörden setzten Tränengas ein, um die Demonstration aufzulösen. Momento en que militantes del Partido de la Liberación Dominicana rompen puerta del Palacio de Justicia.La Policía intenta repeler con bombas lacrimógenas y manifestantes responden a pedradas. pic.twitter.com/Xemfy4J0lg — Noticias SIN (@SIN24Horas) March 20, 2023 Mehrere Menschen erlitten Verletzungen. Unter den Betroffenen waren auch die Abgeordneten Luis Henríquez, Rudy Méndez und Ydenia Aracelis Doñé. Der Parlamentarier Luis Vargas wurde durch Tränengas verletzt. Die Sicherheitsbehörden sprachen von mindestens drei verletzten Beamten. Agresiones a legisladores y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bombas lacrimógenas, macanazos, empujones y roturas de cristales, fue el ambiente de tensión que se vivió al medio día de este lunes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. pic.twitter.com/4UPARPtFBW — INFORMANDO (@informando_rd7) March 20, 2023 Bisher kommentierte die PLD das Geschehen vor dem Justizpalast in Santo Domingo nicht. Mehre Abgeordnete warfen der Polizei einen respektlosen Umgang vor. Mehr zum Thema - Nach massiven Protesten gegen Macrons Rentenreform: Demonstrationsverbot in Paris

