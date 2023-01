Zahl der Toten bei Protesten in Peru steigt an: Mann durch Tränengasgranate getötet

Peru kommt aus der Gewaltspirale nicht heraus. Seit der Verhaftung des früheren Präsidenten Pedro Castillo kommt es im Andenland fast täglich zu schweren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Polizisten. Die Behörden bestätigen inzwischen den Tod von 58 Menschen.

Das Büro der peruanischen Ombudsfrau Eliana Revollar Añaños hat in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) den Tod eines weiteren Demonstranten bestätigt. Das Opfer wurde als Víctor Santisteban Yacsavilca identifiziert. Somit stieg die offiziell bestätigte Zahl der Toten durch die andauernden Antiregierungsproteste und Straßenblockaden im Andenland auf 58. #Lima Lamentamos el fallecimiento de Víctor Santisteban Yacsavilca en las manifestaciones violentas de hoy, la jefatura de guardia del Hospital de Emergencias Grau coordina con @FiscaliaPeru para las diligencia de acuerdo a ley. (1/3) pic.twitter.com/VCvbLnod6D — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) January 29, 2023 Die Zeitung La República berichtete, dass der 55-Jährige bei einer Protestaktion in der Hauptstadt Lima ums Leben gekommen sei. Der Mann sei von einer von der Polizei abgefeuerten Tränengasgranate am Kopf getroffen worden. Laut dem Bericht hätten bei den Zusammenstößen am Samstag im Zentrum Limas mehrere Personen, darunter auch Polizeibeamte, Verletzungen erlitten. Die Nachrichtenagentur EFE berichtete ihrerseits von inzwischen 64 Getöteten. 🚨 Victor Santisteban, de 55 años, es el hombre que falleció luego de recibir un proyectil en la cabeza durante las protestas de este sábado en el Centro de Lima ▶️ https://t.co/3zki22Qi1Gpic.twitter.com/ekUDBst9vu — La República (@larepublica_pe) January 29, 2023 Die Menschenrechtsbehörde teilte ferner auf Twitter mit, dass ihre Mitarbeiter nach den Auseinandersetzungen mehrere Krankenhäuser besuchten, um sich über den Zustand der verletzten Personen – sowohl Demonstranten als auch Polizisten – zu informieren. Außerdem riefen die Menschenrechtler die Polizei auf, Angriffe auf Journalisten während der Berichterstattung über die Proteste gründlich zu untersuchen. Die Schuldigen sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Man sollte Reporter schützen, damit sie ihrer Tätigkeit nachgehen könnten. Am Samstag waren mehrere Demonstranten zum Parlament in Lima marschiert, um den Rücktritt der Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und das Ende der Polizeigewalt zu fordern. Dabei kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Ordnungshüter setzten Tränengas ein, die Protestler antworteten mit Feuerwerkskörpern. Örtliche Medien berichteten von mindestens vier verletzten Polizeibeamten. Vor dem Hintergrund der Gewalt lehnte das Parlament eine Gesetzesinitiative ab, die Präsidentschaftswahlen für Oktober 2023 vorzuziehen. Dagegen stimmten 65 Abgeordnete. 45 votierten dafür. Es gab auch zwei Enthaltungen. Die massenhaften Proteste in Peru brachen am 7. Dezember aus, nachdem der Kongress in Lima den Staatschef Castillo seines Amtes enthoben hatte. Der linke Politiker wollte den Kongress auflösen, um einem Misstrauensvotum zuvorzukommen. Sowohl sein Kabinett als auch die Opposition warfen ihm einen Staatsstreich vor, weshalb der frühere Dorfschullehrer am selben Tag festgenommen wurde. Vor allem Indigene aus dem armen Süden des Landes werteten die Absetzung als einen Schlag gegen eigene Interessen. Mehr zum Thema - "Putin, Hilfe!" – Demonstranten in Peru rufen nach Russlands Hilfe

