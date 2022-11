Klimagipfel in Ägypten: Kolumbien, Venezuela, Suriname und Brasilien wollen den Amazonas retten

Die Präsidenten einiger südamerikanischer Länder einigten sich auf ein gemeinsames Vorgehen, um den Amazonas vor weiterer Zerstörung zu schützen und die langjährigen Schädigungen anzugehen. Ein milliardenschwerer Fonds, unter anderem finanziert von globalen Unternehmen und den reichsten Regionen der Welt, soll helfen.

Von Maria Müller Beim Weltklimagipfel COP27 in Ägypten haben Kolumbien, Venezuela und Suriname einen Plan gegen den Klimawandel vorgestellt. Der Wahlsieg des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva verleiht dem Projekt reale Chancen. Der Umweltschutz der "grünen Lunge der Welt" war eines seiner wichtigen Wahlkampfversprechen. "Wir sind entschlossen, den Amazonas-Regenwald wiederzubeleben, um der Menschheit einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Klimawandel zu ermöglichen", sagte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro auf der Veranstaltung. Und weiter: "Wenn der Amazonaswald stirbt, (…) wird die Menschheit enden", warnte Petro. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ergänzte Petros Erklärungen: "Wenn wir Südamerikaner eine Verantwortung haben, dann die, die Zerstörung des Amazonas zu stoppen und einen koordinierten, effizienten und bewussten Wiederaufbauprozess einzuleiten." Maduro wünsche sich, dass "die mächtigen Regierungen der Welt sich verpflichten, die Wiederaufforstung des Amazonas zu finanzieren". Kolumbiens Präsident Petro: "Die USA ruinieren praktisch alle Wirtschaften der Welt" Beide südamerikanischen Präsidenten begrüßten die Rückkehr Lulas an die Regierung. Unter dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro fand die größte Abholzung des Dschungels seit mehr als einem Jahrzehnt statt. Der Beitritt Brasiliens zu diesem Bündnis sei "absolut strategisch", so Präsident Petro. Er beabsichtige, den Plan Anfang 2023 den neun Ländern des Amazonasbeckens vorzustellen. Neben Brasilien gehören Kolumbien, Bolivien, Ecuador, Peru, Venezuela, Suriname, Französisch-Guayana und Guyana dazu. 100.000 Bauernfamilien zur Pflege des Amazonas-Waldes Kolumbiens Präsident präsentierte bereits kurz nach seinem Wahlsieg Anfang August dieses Jahres einen umfassenden Plan gegen den Drogenanbau und zum Schutz des Regenwaldes. Er kündigte an, dass er vermögende Länder und große Unternehmen auffordern werde, Bauern für die Pflege des Amazonas-Regenwaldes und das Aufforsten abgeholzter Gebiete zu bezahlen.Damals sagte er: "Ein Finanzfonds von etwa 500 Millionen Dollar pro Jahr muss dauerhaft für zwanzig Jahre bestehen, damit die großen Unternehmen und die weltweit reichsten Regierungen in der Lage sind, uns zu finanzieren, wenn sie den Kampf gegen den Klimawandel wirklich vorantreiben wollen." Mit diesem Geld hofft die neue Regierung, monatliche Gehälter an "100.000 Familien in Amazonien" zahlen zu können, die "den Wald dort neu entstehen lassen, wo er bereits abgebrannt ist" oder ihn schützen, "wo er gefährdet ist", um "21 Millionen Hektar zu retten". Das Amazonasbecken umfasst 7,4 Millionen km², bedeckt fast 40 Prozent von Südamerika und umfasst neun Länder mit einer geschätzten Bevölkerung von 34 Millionen Menschen. Das Amazonasgebiet ist die an Biodiversität reichste Subregion auf dem Planeten. Zwischen den Jahren 2018 und 2021 verlor Kolumbien durch Abholzung eine Fläche von 7.018 km², etwas mehr als die Ausdehnung der brasilianischen Stadt São Paulo, so die UNO. Die meisten der verwüsteten Wälder befanden sich im Amazonas. Die Rettung des Amazonas ist eine Sicherheitsfrage Präsident Petro forderte auch die Polizei und das Militär seines Landes dazu auf, die "großen Raubtiere des Amazonas-Dschungels" in Kolumbien zu fangen. Die Umwelt-Kriminalität solle wie jede Straftat behandelt werden. "Ich werde Ihnen einen Befehl geben. Die Rettung des Amazonaswaldes ist eine Frage der nationalen Sicherheit! Ich fordere, die Mittel einzusetzen, die wir zur Verfügung haben – oder die wir uns zulegen müssen – für den Fall eines Waldbrandes." Maduro: Venezuela wird "Epizentrum der Produktion von gesunden Lebensmitteln" Angesichts der jahrzehntelangen Verflechtung der kolumbianischen Staatsgewalt mit dem Drogenanbau, der Produktion und dem Export gehört das zu den schwersten Aufgaben der neuen linken Regierung. Petro forderte zudem die "Eröffnung eines Fonds", in den die an der Initiative beteiligten Staaten einen jährlichen Beitrag einzahlen sollen. Kolumbien werde 20 Jahre lang jährlich 200 Millionen Dollar für diesen Fonds bereitstellen. Allerdings müssten auch "globale Unternehmen und Staaten der Welt" zu diesem internationalen Fond beitragen. Das Geschäftsmodell einiger Großkonzerne beruht auf der Ausbeutung der Amazonas-Böden für die internationale Agrarproduktion. Der kolumbianische Amazonas ist laut NGOs einer "besorgniserregenden Umweltzerstörung" ausgesetzt, die von illegalem Anbau, intensiver Viehzucht, über illegale Gold-, Silber- und Diamantenminen reicht, bei zunehmender Entwaldung. Die mächtigen Nutznießer der natürlichen Ressourcen verteidigen mit extremer Aggressivität ihre Privilegien. Für Umweltschützer ist es das gefährlichste Gebiet der Erde. Laut Global Witness setzen Hunderte ihr Leben aufs Spiel, Dutzende von ihnen werden jährlich ermordet. Tausch von Auslandsschulden für Klimaschutz Auf dem Weltklimagipfel in Ägypten forderte Gustavo Petro die multilateralen Kreditorganisationen, wie den IWF und die Weltbank, dazu auf, sich der Initiative anzuschließen. Er versicherte, dass sie in der Pflicht stünden, einen Mechanismus zur Linderung der von Industrieländern verursachten Schäden und Verluste einzurichten, die sich dramatisch auf die Entwicklungsländer auswirken. Brasiliens neuer Präsident: EU schuldig am Ukraine-Konflikt "Eines der Konsensthemen, das uns mit Afrika und mit einem Teil Asiens vereinen könnte, ist der Schuldentausch für Klimaschutzmaßnahmen", bei dem der IWF zusammen mit den großen Industrienationen der Welt "eine Rolle zu spielen hat", sagte er. Parallel dazu argumentierte Maduro, dass Venezuela "die Folgen eines Ungleichgewichts tragen müsse, das von den wichtigsten kapitalistischen Volkswirtschaften der Welt verursacht wird. Sie kontaminieren den Planeten zum Nutzen einiger weniger." "Die abgrundtiefe Ungleichheit zwischen den Ländern der Ersten Welt im Vergleich zum Rest des Planeten hat in den letzten Jahrzehnten genauso schnell wie die Umweltzerstörung zugenommen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Umweltkrise und der Krise der Ungleichheit, die die Armut in der Welt erzeugt", betonte er. Eine Milliardeninvestition zur Rettung des Amazonas Nach Angaben eines Berichts des COP27 werden die Länder des Globalen Südens bis zum Jahr 2030 jährlich mehr als 2,4 Milliarden Dollar benötigen, um ihren Kampf gegen den Klimawandel zu finanzieren. Etwa die Hälfte davon müsse von externen Investoren aufgebracht werden. Diese Investitionen werden laut des COP27 dazu dienen, "Emissionen zu reduzieren, die klimatische Widerstandsfähigkeit zu stärken, Schäden und Verluste durch den Klimawandel anzugehen und zerstörte Gebiete wiederherzustellen". Meinung Kolumbiens erster linker Präsident strebt historische Veränderungen an – falls die USA es zulassen Von der Gesamtsumme sollen schätzungsweise eine Milliarde von internationalen Geldgebern aufgebracht werden, während der Rest aus den Volkswirtschaften der Schwellen- und Entwicklungsländer stammen sollte, entweder aus privaten oder öffentlichen Quellen. Zu den Schwellenländern gehören jene Entwicklungsländer, die in den letzten Jahrzehnten ein großes Wachstum erlebt haben, darunter Brasilien, Indien, Südafrika, Indonesien und Vietnam. Das "Grünwaschen" und die doppelte Moral Die UN ihrerseits rief auf der COP27 dazu auf, der "toxischen Täuschung" von Unternehmen ein Ende zu setzen, die eine Verpflichtung zur CO₂-Neutralität vorgeben, aber in fossile Brennstoffe investieren, Wälder abholzen oder Emissionen "ausgleichen", anstatt sie zu reduzieren. "CO₂-Neutralität ist völlig unvereinbar mit nachhaltigen Investitionen in fossile Brennstoffe", sagte Catherine McKenna, Leiterin des Expertengremiums, das den Bericht verfasst hat, und ehemalige kanadische Ministerin für Umwelt und Klimawandel. "Was wir gesehen haben, ist, dass nicht genug gehandelt wird", prangerte McKenna an, obwohl laut der spezialisierten Website Net Zero Tracker 90 Prozent der Weltwirtschaft durch eine Art Klimaneutralitätsversprechen abgedeckt sind. 