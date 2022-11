Venezolanische Armee geht mit Großeinsatz gegen Kriminelle in Naturschutzgebieten vor

Die venezolanischen Streitkräfte führen derzeit an mehreren entlegenen Orten des südamerikanischen Landes einen Großeinsatz gegen Drogenhändler, Schmuggler sowie illegale Holzfäller und Bergleute durch. Die Operation findet unter andrem in Naturschutzgebieten statt.

Quelle: AFP © YURI CORTEZ

Seit Anfang dieser Woche gehen die venezolanischen Streitkräfte (FANB) mit einem Großeinsatz gegen Kriminelle in entfernten Gebieten der Regionen Amazonien und Guayana vor. Das Ziel der Operation ist es demnach, die Sicherheit der örtlichen Bevölkerung zu gewährleisten sowie die Umwelt und Bodenschätze in mehreren Nationalparks zu schützen. Maduro: Venezuela wird "Epizentrum der Produktion von gesunden Lebensmitteln" Der Chef des Operativen Strategischen Kommandos der FANB, Domingo Hernández Lárez, hat bekannt gegeben, dass sich das militärische Großaufgebot gegen illegale Holzfäller und Bergbauer sowie gegen den Drogenhandel, den Schmuggel und den Menschenhandel richte. Im Rahmen eines Einsatzes sei im Waldschutzgebiet Imataca im Bundesstaat Bolívar ein Lager der bewaffneten Gruppierung Las 3R zerstört worden, die dort illegal Bodenschätze gefördert habe. Dabei seien drei Bandenmitglieder festgenommen worden, bei denen man Waffen und Munition beschlagnahmt habe. URRAS de combate desplegadas en el estado Bolívar, ejerciendo soberanía en la lucha contra la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico, en el desmantelamiento de la banda delincuencial armada Las 3R. pic.twitter.com/8VVroaqRDL — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) November 11, 2022 Der hochrangige Militär kündigte eine schlagkräftige Antwort auf alle illegalen Handlungen in den venezolanischen Naturschutzgebieten an. Auf Twitter zeigte er die Zerstörung eines Baggers, der den illegalen Bergbauern gehörte. No se permitirá la explotación de minería ni la devastación del ambiente en las Reservares Forestales venezolanas. Son áreas protegidas por el Estado, #FANB garantizará su resguardo ! pic.twitter.com/SvvhF32UWv — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) November 11, 2022 Hernández teilte ferner mit, dass Armeeangehörige bei einem Einsatz in der Gemeinde Sifontes im Bundesstaat Bolívar in einer Grube menschliche Überreste entdeckt hätten. En municipio Sifontes del estado Bolívar, en labores de intervención a las minas ilegales, FANB localiza restos de osamenta humana en una fosa a cielo abierto. pic.twitter.com/1EURIs0CQz — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) November 10, 2022 Außerdem warnte der hochrangige Militär örtliche Amtsträger davor, den illegalen Bergbau zu genehmigen. Wer solche Genehmigungen erteile, werde im Gefängnis landen. Hernández betonte dabei: "Die Biodiversität, die Naturressourcen, die Umwelt und die Nationalparks werden als Naturerbe der Nation von der FANB bewahrt und beschützt. Innerhalb der Waldschutzgebiete werden keine eigenmächtigen Förderungen geduldet." Sämtliche Ausrüstung, die von Kriminellen bei der Verwüstung der Umwelt verwendet werde, gehöre zerstört, hieß es. Mehr zum Thema - Amazonas-Regenwald stößt erstmals mehr CO₂ aus als er absorbiert

