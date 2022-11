Brasilien: Lkw-Fahrer blockieren Straßen aus Protest gegen Bolsonaros Wahlniederlage

Aus Protest gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl in Brasilien haben Anhänger von Jair Bolsonaro landesweit Straßen blockiert. Laut örtlichen Medien sind unter den Protestierenden viele Fernfahrer, die als wichtigste Anhänger des abgewählten Präsidenten gelten.

Quelle: AFP © Anderson Coelho

Einige Stunden nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse in Brasilien haben protestierende Anhänger des amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro in allen 26 Bundesstaaten des Landes Straßen blockiert. Den brasilianischen Medien zufolge sind unter den Demonstranten viele Fernfahrer, die Straßensperren mit ihren Lastkraftwagen errichtet haben. Começa a circular nas redes sociais vídeos de caminhoneiros protestando contra a vitória de Lula. #Eleicões2022pic.twitter.com/gBprRilJZo — Metrópoles (@Metropoles) October 31, 2022 Als Folge kam es auf den Autobahnen in südlichen, westlichen und zentralen Bundesstaaten Brasiliens zu Verkehrsstaus. Flughäfen der Millionenmetropole São Paulo strichen mehrere Flüge. In Videos ist zu sehen, wie Protestierende brasilianische Fahnen an ihre Lkw hängen, manche beschimpfen den gewählten Präsidenten Lula da Silva. Caminhoneiros exigem novas eleições auditadas. Estão parando o Brasil pic.twitter.com/I9UDZDED40 — Eni Aquino (@ENIAQUINO) October 31, 2022 Der Obersten Gerichtshof Brasiliens bestätigte die Anordnung an die Polizei, die Blockaden aufzulösen, die Jair Bolsonaros Anhänger gesetzwidrig errichtet hätten. Lkw-Fahrer gelten als Bolsonaros treueste Anhänger. In den vergangenen Jahren haben sie von mehreren Maßnahmen des amtierenden Präsidenten profitiert, unter anderem von der Senkung der Preise für Dieselöl. Bei der Präsidentenwahl in Brasilien hatte der linke Ex-Präsident Lula da Silva mit 50,9 Prozent der Stimmen gewonnen. Der amtierende Bolsonaro kam auf 49,1 Prozent der Stimmen. Mehr zum Thema - Lula gewinnt Präsidentschaftswahlen in Brasilien

