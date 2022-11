Zusammenstöße zwischen Befürwortern und Gegnern eines Streikes in Bolivien

Die Situation in der bolivianischen Provinz Santa Cruz spitzt sich zu. Vor dem Hintergrund eines unbefristeten Streikes ist es dort am Montag zu massenhaften Zusammenstößen gekommen. Die Ursache der Unruhen ist eine von der Regierung in La Paz verschobene Volkszählung.

Quelle: www.globallookpress.com © David Flores / dpa

Gegner und Befürworter eines unbefristeten Streikes haben sich am Montag in der bolivianischen Provinz Santa Cruz massenhafte Auseinandersetzungen geliefert. Nach Angaben der Zeitung Página Siete trafen trotz des regnerischen Wetters in der Regionalhauptstadt mehrere Anhänger der linken Partei MAS ein, um in vier Kolonnen gegen den seit zehn Tagen andauernden Streik zu protestieren, zu dem die Opposition aufgerufen hatte. Mehrere Straßenblockaden führten inzwischen zu Versorgungsproblemen in der Region. Vecinos de barrios periféricos de Santa Cruz salieron en marcha hacia la gobernación para exigir el cese de la huelga indefinida. Fueron enfrentados por parciales al gobernador Fernando Camacho, según medios locales. La huelga cumple 10 días. Vía Micky OC y Unitel: @conexionpic.twitter.com/YFiAaVJXq6 — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) October 31, 2022 Anhänger des oppositionellen Gouverneurs Luis Fernando Camacho stellten sich ihnen in den Weg. #P7Informa Vecinos de la zona del Urubó publicaron en redes sociales cómo militantes del MAS marchan por la ciudad de Santa Cruz, en medio de tensión y amagues de enfrentamientos. / Video: RRSS pic.twitter.com/0LIPsVCK9Y — Página Siete (@pagina_siete) October 31, 2022 In zahlreichen Videos, die in den sozialen Netzwerken die Runde machen, sind Böllerexplosionen zu sehen. Bereits am Sonntag war es in der Ortschaft Pailón zu Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des Streiks gekommen. Mindestens eine Person erlitt dabei Verletzungen. Bolivien führt in sechs Monaten 434 Tonnen Lithiumcarbonat aus: Bislang nur drei Importländer Im Kern geht es um eine zunächst für November 2022 angesetzte Volkszählung, die die Regierung in La Paz wegen technischer Probleme bei der Durchführung auf das Jahr 2024 verschoben hat. Die Führung der Region Santa Cruz um Camacho fordert einen früheren Termin für den Zensus – spätestens im Jahr 2023. Bei dem Konflikt geht es unter anderem um neue Quoten in Bezug auf die Parlamentssitze, da Santa Cruz als wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Region aufgrund der Volkszählung mehr Abgeordnete im Nationalparlament stellen könnte. Sollte der Zensus erst im Jahr 2024 durchgeführt werden, würde dies bei den Wahlen im Jahr 2025 noch nicht der Fall sein. In Santa Cruz, dem Bollwerk der Opposition, hat der Streik für die Durchführung des Zensus im Jahr 2023 bereits zu wirtschaftlichen Verlusten und Engpässen bei Lebensmitteln geführt, da Protestierende mehrere Straßen blockieren. Außerdem gibt es Probleme bei der Müllabfuhr. Nach Angaben der Behörde häufen sich auf den Straßen in Santa Cruz über 3.500 Tonnen Abfälle, die wegen der Blockaden nicht auf die Müllhalde gelangen können. Die Behörden befürchten Risiken für die öffentliche Gesundheit. Mehr zum Thema - Rosatom nimmt erste Anlagen im bolivianischen Kernforschungszentrum CIDTN in den Testbetrieb

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.