Jair Bolsonaro voller Zuversicht über künftige "viel billigere" Kraftstofflieferungen aus Russland

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden globalen Energie-Krise kündigt der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ein Abkommen über Diesellieferungen aus Russland an. Demnach soll der Kraftstoff ab dann das südamerikanische Land "viel billiger" kosten.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO / Ton Molina / www.imago-images.de

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat am Montag erklärt, es sei "fast sicher", dass seine Regierung ein Abkommen erzielen werde, um "Diesel viel billiger bei Russland zu kaufen". In einem Gespräch mit seinen Anhängern teilte der Politiker mit, dass Petrobras und einige andere Unternehmen den Kraftstoff bislang zu "viel höheren" Preisen gekauft hätten. Bolsonaro diz que o Brasil negocia importação de óleo diesel da Rússia. Por meio de sua página no Facebook, presidente afirma que acordo com governo russo pode baratear o produto no mercado interno. pic.twitter.com/xVqXtb3yJ5 — Roberto Barbosa (@rgbarbosa) July 11, 2022 Ende Juni hatte Bolsonaro erklärt, er habe in einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin die Möglichkeit erörtert, Dieselkraftstoff in Russland zu kaufen. Der russische Staatschef habe einen "erschwinglicheren Preis" angeboten. Außerdem sagte der brasilianische Präsident, er habe mit Putin über die Nahrungsmittelsicherheit und die Energiesicherheit der beiden Länder gesprochen. Im Vorfeld der Präsidentenwahl im Oktober versicherte Bolsonaro, dass eine Regierung daran arbeite, dass der Brennstoffimport einen möglichst geringen Einfluss auf die Preise habe. Momentan kämpft das Land gegen eine Inflation von mehr als elf Prozent in den letzten zwölf Monaten. Der wichtigste Herausforderer des amtierenden Staatschefs ist der frühere Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Mehr zum Thema - Sri Lanka bittet Russland um Hilfe bei Brennstoffimporten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.