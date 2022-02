136 Tote: Rettungskräfte suchen weiter nach Flutopfern in Brasilien

Am 16. Februar ist es in der Stadt Petrópolis in Brasilien zu einer schweren Flutkatastrophe gekommen. Die endgültige Zahl der Todesopfer ist immer noch nicht absehbar. Bisher bargen die Rettungskräfte 136 Leichen aus den Schlammmassen und Häuserruinen.