Von Guatemala nach Miami im Fahrwerkschacht: Blinder Passagier überlebt gefährlichen Flug

Ein blinder Passagier hat einen Flug im Fahrwerkschacht einer American-Airlines-Maschine überlebt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag. Der aus Guatemala stammende Mann landete in Miami zweieinhalb Stunden nach dem Start und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am 27. November hat eine Maschine der Fluggesellschaft American Airlines mehr Passagiere aus Guatemala befördert als zuvor angenommen. Als das Flugzeug nach etwa zweieinhalb Stunden in Miami landete, entdeckten Flughafenmitarbeiter am Fahrwerk der Maschine einen Mann, der die ganze Route offenbar als blinder Passagier durchgemacht hatte. Das örtliche Medium Only in Dade veröffentlichte ein Video, das diesen Moment zeigen soll.

Laut Medienberichten wies der 26-Jährige keine sichtbaren Verletzungen auf. Da er sich aber schwere Erfrierungen zugezogen haben könnte, wurde der blinde Passagier umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fluggesellschaft American Airlines bestätigte in einer Erklärung, dass der Flug 1182 "infolge eines Sicherheitsproblems" am Flughafen von der Polizei empfangen worden sei. Man arbeite mit den Behörden zusammen, um alle Umstände zu klären.

Dass der Mann die gefährliche Reise überlebte, ist ein Wunder. Nach Angaben der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA hatten seit dem Jahr 1947 bislang 129 Menschen weltweit versucht, in Fahrwerkschächten oder anderen Räumen von Flugzeugen illegal zu reisen. Von ihnen überlebten 100 diesen Versuch nicht.

