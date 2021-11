"Slawischer Marsch" in den Bergen Venezuelas – Größtes Orchester der Welt bricht Weltrekord

Tausende Mitglieder von Venezuelas berühmtem Musikbildungsprogramm "El Sistema" (Das System) haben einen Rekord als größtes Orchester der Welt aufgestellt. Das an Kinder aus ärmeren Schichten gerichtete Projekt brachte bereits Weltstars der Musikszene hervor.

8.573 Musiker spielten in der vergangenen Woche im riesigen Innenhof der Militärakademie von Caracas gemeinsam den "Slawischen Marsch" des russischen Komponisten Pjotr Tschaikowski. Mit der offiziellen Bestätigung durch Guinness World Records hat Venezuela nun die Russische Föderation übertroffen, die bisher mit einem Auftritt von 8.097 Musikern in St. Petersburg den Titel des größten Orchesters innehatte. Insgesamt waren an der Aktion mehr als 12.000 Menschen beteiligt. Die Vorstellung wurde vom TV-Sender Telesur übertragen.

"Der Rekord von El Sistema ist der Beweis, dass Venezuela die Herausforderungen meistert", schrieb Präsident Nicolás Maduro am Sonntag auf Twitter.

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, es un verdadero fenómeno cultural que pone de manifiesto el amor por la Patria. Nuestra muchachada está optando por el récord mundial de "La Orquesta Más Grande del Mundo". ¡Nos sentimos orgullosos! pic.twitter.com/iVoc2ujjBl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 15, 2021

Eduardo Méndez, Exekutivdirektor des Nationalen Systems der Jugend- und Kinderorchester und -chöre Venezuelas, erklärte: "Heute sollten wir stolz auf die eine Million Kinder in den Orchestern und Chören des Sistema sein, das ist eine Hommage an unseren Maestro Abreu."

Der Musiker und Komponist José Antonio Abreu hatte "El Sistema" in den 1970er Jahren gegründet, um Kindern über die Musik einen Ausweg aus der Armut zu ermöglichen. Das Projekt gilt als Erfolg und wird auf der ganzen Welt kopiert. Hunderttausende Kinder und Jugendliche vor allem aus den Armenvierteln Venezuelas haben bislang eine musikalische Ausbildung erhalten. Auch der venezolanische Stardirigent Gustavo Dudamel, der derzeit das Symphonieorchester von Los Angeles leitet, ist aus "El Sistema" hervorgegangen.

Wie das Portal Amerika 21 berichtet, bekämen die Kinder im Rahmen des Projekts ab einem Alter von zwei Jahren kostenlosen Musikunterricht und Musikinstrumente. Die Kinder sollen in den Musikschulen eine sichere und gewaltfreie Umgebung genießen. Die Musiklehrer arbeiten mit örtlichen Sozialdiensten und Waisenhäusern zusammen und sorgen für fehlende Kleider, Nahrung oder andere Dinge des täglichen Lebens.

Abreu erhielt seit 1975 die Unterstützung aller amtierenden Regierungen. Nach dem Amtsantritt der sozialistischen Regierungen unter Hugo Chávez erlebten die Jugend- und Kinderorchester als soziales Projekt eine weitere Aufwertung. "El Sistema" zählt derzeit rund 350.000 Kinder und Jugendliche, die in einem Netzwerk von 180 Orchestern spielen.

