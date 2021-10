"Jahrhundertschlag gegen Drogenhandel": Kolumbianische Sicherheitskräfte fassen Drogenboss "Otoniel"

Für seine Festnahme hat die US-Antidrogenbehörde DEA fünf Millionen US-Dollar ausgesetzt, nun ist Dairo Úsuga alias "Otoniel" gefasst. Der kolumbianische Präsident Iván Duque spricht vom "härtesten Schlag gegen den Drogenhandel in Kolumbien in diesem Jahrhundert".

Kolumbianische Sicherheitskräfte haben Dairo Antonio Úsuga alias "Otoniel" gefasst. Als Chef des Drogenkartells Clan del Golfo (Golf-Clan) war er einer der mächtigsten Drogenhändler des südamerikanischen Landes. Der meistgesuchte Drogenboss wurde in seinem Dschungel-Versteck in der Region Uraba im Nordwesten Kolumbiens festgesetzt, in Handschellen der Öffentlichkeit vorgeführt und mit einem Hubschrauber in die Hauptstadt Bogotá gebracht.

An der Operation "Osiris" waren mehr als 500 Angehörige von Militär, Polizei und Staatsanwaltschaft sowie die USA und Großbritannien mit Informationen beteiligt. Um jede Flucht unmöglich zu machen, wurden bei der Operation 22 Hubschrauber eingesetzt.

PRIMERAS IMÁGENES | Capturan en Colombia a alias 'Otoniel', líder del Clan del Golfo y el hombre más buscado del país➡ https://t.co/YnE6bml7lKpic.twitter.com/m529wWUPXb — RT en Español (@ActualidadRT) October 24, 2021

Nach Angaben des Generals Luis Fernando Navarro sind die Sicherheitskräfte Úsuga seit ungefähr sieben Jahren auf der Spur gewesen. Im Januar 2021 habe man die Strategie geändert, um an den Drogenboss heranzukommen. Laut Geheimdienstberichten hat Otoniel aus Sicherheitsgründen keine technischen Mittel wie Handys genutzt. Mit seinem Umfeld habe er über ein Botennetzwerk kommuniziert.

Atentos: Esta es la foto del momento de la captura de alias Otoniel en zona rural de Necoclí. Vía @UltimaHoraBLU@BluRadioCopic.twitter.com/IUZnwFOXg6 — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 23, 2021

Fotos und Videos zeigten, wie Úsuga nach der Festnahme lächelte, während er von bewaffneten Soldaten eskortiert wurde. Für Hinweise über seinen Aufenthaltsort hatte Kolumbien bis zu drei Milliarden Pesos (etwa 700.000 Euro) ausgesetzt. Die US-Regierung hatte dafür fünf Millionen Dollar geboten.

Nach der Festnahme des meistgesuchten kolumbianischen Verbrechers machte Präsident Iván Duque eine offizielle Erklärung, in der er den Erfolg der Sicherheitskräfte mit dem Fall des berüchtigten Drogenhändlers Pablo Escobar in den 1990er Jahren verglich. Der Politiker sprach vom "härtesten Schlag gegen den Drogenhandel in Kolumbien in diesem Jahrhundert".

"'Otoniel' war der am meisten gefürchtete Drogenboss der Welt, ein Mörder von Polizisten, Soldaten und örtlichen Aktivisten und hat Kinder angeworben."

Seine Festnahme bedeute das Ende des Golf-Clans. Zugleich rief Duque die verbliebenen Mitglieder auf, sich entweder zu stellen oder "das volle Gewicht des Gesetzes" zu verspüren.

A los criminales les enviamos un mensaje claro y contundente; la caída de alias 'Otoniel' marca el final del Clan del Golfo, y solo restan dos caminos: se someten a la justicia de inmediato o les caerá de la misma manera todo el peso de la ley. #ElQueLaHaceLaPaga. pic.twitter.com/FqXMxlNnGU — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 24, 2021

Dem 50-jährigen Úsuga werden neben Drogenhandel auch Mord, Erpressung, Entführung, Verschwörung und die Rekrutierung Minderjähriger vorgeworfen. Gegen ihn laufen mehr als 120 Prozesse. Es gibt auch Auslieferungsanträge aus anderen Staaten.

Der Golf-Clan, hervorgegangen aus rechtsgerichteten Paramilitärs, gilt als eine der stärksten Drogenorganisationen Kolumbiens, auf deren Konto der tonnenweise Schmuggel vor allem von Kokain nach Mittel- und Nordamerika geht. Zudem ist er in illegalen Bergbau und Schutzgelderpressung verwickelt und für zahlreiche Morde und Vertreibungen verantwortlich.

Mehr zum Thema - Pablo Escobars umweltschädliches Erbe: Biologen fordern Tötung sämtlicher "Kokain-Flusspferde"