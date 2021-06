Kolumbien: Unbekannte beschießen Hubschrauber mit Präsident Duque und mehreren Ministern an Bord

Wie das kolumbianische Nachrichtenmagazin Semana berichtet, beschossen am Freitag in Kolumbien Unbekannte einen Regierungshubschrauber mit Präsident Iván Duque an Bord. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag am Himmel über dem östlichen Departamento de Norte de Santander. Niemand an Bord wurde verletzt.