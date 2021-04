Ecuadors gewählter Präsident bittet Russland, China und USA um Unterstützung bei Impfungen

Der gewählte Präsident Ecuadors, Guillermo Lasso, hat am Montag mitgeteilt, er habe sich mit den Regierungen mehrerer Länder in Verbindung gesetzt, um mehr Impfstoffe gegen das Coronavirus für das südamerikanische Land anzuschaffen. Der Politiker sagte, er habe dem russischen Staatschef Wladimir Putin einen Brief mit der Bitte geschickt, Ecuador bei der Massenimpfung zu helfen. Nach eigenen Angaben schickte Lasso ähnliche Schreiben auch an den chinesischen Staatschef Xi Jinping und den US-Außenminister Antony Blinken.

China va a donar al Ecuador 200 mil vacunas para apoyar al Plan de Vacunación. La principal urgencia es enfrentar la crisis sanitaria, necesitamos cuidar la vida de las familias. El país se va a reactivar cuando vacunemos a la mayor cantidad de la población. 🎙: @ecuavisa. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 26, 2021

Der gewählte Präsident schrieb auf Twitter, dass China dem südamerikanischen Land 200.000 Corona-Impfdosen spenden werde, um den einheimischen Plan der Massenimpfung zu unterstützen. Lasso möchte innerhalb der ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft neun Millionen Menschen gegen die Krankheit COVID-19 immunisieren.

Der erste Corona-Fall war im Land mit ungefähr 17 Millionen Einwohnern am 29. Februar 2020 registriert worden. Seitdem wurde der Erreger laut jüngsten Statistiken bei fast 375.000 Menschen nachgewiesen. Im Zusammenhang mit der Krankheit COVID-19 starben demnach mehr als 13.000 Patienten. Nachdem die örtlichen Gesundheitsbehörden SARS-CoV-2-Impfstoffe wie Pfizer, AstraZeneca und Sinovac genehmigt hatten, wurden rund 200.000 Menschen gegen die gefährliche Krankheit komplett geimpft.

