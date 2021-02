Hunderte Migranten stranden in einem Notlager am Strand von Necoclí

Fast 700 Migranten auf dem Weg in die USA sitzen in einem Notlager in Necoclí, einer Gemeinde in der kolumbianischen Provinz Antioquia, fest. Ihnen wird die Weiterreise verweigert, weil das benachbarte Panama und andere Transitländer ihre Grenzen aus Angst vor dem Coronavirus geschlossen halten. Die Menschen hoffen, von Necoclí aus durch das gefährliche Urwaldgebiet Darién Gap in Richtung Panama und dann nach Norden in die Vereinigten Staaten zu gelangen.