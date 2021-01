Venezuela: Nicolás Maduro kündigt Produktionsstart für inländischen Corona-Impfstoff an

Die Herstellung eines neuen Corona-Impfstoffes aus inländischer Produktion läuft in Venezuela bereits diese Woche an. Dies teilte Präsident Nicolás Maduro mit. Das Präparat soll keine Nebenwirkungen haben und in anderen karibischen Staaten erhältlich sein.