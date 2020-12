Azteken-Mauer aus Schädeln: Archäologen legen in Mexiko-Stadt weitere 119 Menschenköpfe frei

Archäologen haben in einer kreisförmigen Azteken-Mauer in Mexiko-Stadt weitere 119 Menschenschädel freigelegt. Dabei handelt es sich vermutlich um Opfergaben an den Kriegsgott Huitzilopochtli. Der Fund stammt offenbar aus der Zeit zwischen den Jahren 1486 und 1502.