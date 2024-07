ECOWAS-Block findet Vermittler für "abtrünnige" Sahel-Staaten

Der prowestliche ECOWAS-Block hat den senegalesischen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye als ihren Gesandten bei Verhandlungen mit Mali, Niger und Burkina Faso beauftragt. Die drei Sahel-Staaten hatten den Block im Januar verlassen.

Quelle: AFP © Kola Sulaimon

Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) beauftragte den senegalesischen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye, einen Dialog mit den militärischen Führern von Burkina Faso, Mali und Niger aufzunehmen, um die Stabilität in der Region wiederherzustellen, nachdem die drei Länder im Januar den Block verlassen hatten. Auf ihrem Gipfeltreffen in Abuja (Nigeria) am Sonntag ernannten die Mitglieder des westafrikanische Blocks Faye zu ihrem Gesandten, der Gespräche mit den Führern der drei Staaten in der Sahelzone aufnehmen soll. Diese Länder haben erst kürzlich eine separate Union, die Allianz der Sahel-Staaten (AES, Alliance des Etats du Sahel auf Französisch) gegründet, und unterzeichneten am Samstag auf ihrem Gründungsgipfel in Niamey, der Hauptstadt von Niger, einen Konföderationsvertrag. Omar Alieu Touray, Präsident der ECOWAS-Kommission, verkündete auf dem Gipfel, dass Faye, der am 2. April als jüngster Staatschef Afrikas sein Amt angetreten hatte, "alle erforderlichen Qualifikationen besitzt, um als Vermittler zu dienen". Faye wurde als Präsident vereidigt, nachdem er die Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr gewonnen hatte. Bei seinem Amtsantritt versprach er radikale Wirtschaftsreformen, die Souveränität über die Schlüsselindustrien Senegals und die Förderung des Friedens in Afrika. Sahel-Staaten wenden sich von ECOWAS ab: Mali, Burkina Faso und Niger gründen Konföderation Touray wies darauf hin, dass "die Region auch der Gefahr des Zerfalls ausgesetzt ist", nachdem die drei Mitglieder der AES einen Konföderationsvertrag unterzeichnet haben. "Wenn man ein Abkommen verlässt, ist man mit Sicherheit nicht mehr Teil des Abkommens. Wenn es um Freihandel und Freizügigkeit geht, besteht die Gefahr, dass diese Zugeständnisse verloren gehen", fügte er hinzu. Unterdessen hat die ECOWAS den nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu für ein weiteres Jahr als Vorsitzenden wiedergewählt. Das Gipfeltreffen der drei Sahelländer diente der weiteren Konsolidierung der AES-Union, deren Gründung im vergangenen September angekündigt worden war. Damals unterzeichneten Burkina Faso, Mali und Niger eine Charta, in der sie sich verpflichteten, einander im Falle einer Aggression von außen oder einer internen Bedrohung ihrer Souveränität beizustehen. Mali hat für ein Jahr den Vorsitz in der Allianz übernommen. Die Führer der Sahelzone schlossen eine Rückkehr in den westafrikanischen Wirtschaftsblock aus. "Unsere Völker haben sich unwiderruflich von der ECOWAS abgewandt", sagte der nigerianische Führer Abdourahamane Tchiani. Die drei Länder werfen der ECOWAS vor, ihre Souveränität zu bedrohen, da sie als Werkzeug ausländischer Mächte diene, insbesondere Frankreichs, zu dem sie ihre militärischen Beziehungen abgebrochen haben.



