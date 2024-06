Hubschrauber mit Vizepräsident Malawis vermisst

Ein Militärhubschrauber mit dem malawischen Vizepräsidenten an Bord ist vom Radar verschwunden, nachdem er sein ursprüngliches Ziel nicht anfliegen konnte. Eine Such- und Rettungsmission wurde eingeleitet. Noch in diesem Jahr sollten Präsidentschaftswahlen stattfinden.

Quelle: www.globallookpress.com © Cyprian Ndau

Ein Militärhubschrauber mit Malawis Vizepräsidenten Saulos Klaus Chilima an Bord ist vom Radar verschwunden und nicht an seinem Ziel eingetroffen, teilte die Regierung in Lilongwe in einer Erklärung am Montag mit. Während afrikanische Staaten sich vom Westen abwenden: Lawrow zu Besuch in Westafrika Chilima und neun weitere Passagiere waren an Bord eines Helikopters der malawischen Streitkräfte, der am Montagmorgen aus der Hauptstadt in Richtung der im Norden gelegenen Stadt Mzuzu flog. Der Flug sollte nur 45 Minuten dauern, aber der Helikopter kam nie an. "Alle Bemühungen der Flugaufsicht, Kontakt mit dem Fluggerät herzustellen, seit es vom Radar verschwand, sind bisher gescheitert", erklärte Präsidentensprecherin Colleen Zamba. Der Präsident Malawis, Lazarus McCarthy Chakwera, habe mittlerweile seinen geplanten Flug auf die Bahamas abgesagt und eine Such- und Rettungsmission für den vermissten Hubschrauber angeordnet, fügte Zamba hinzu. Nach Angabe örtlicher Medien war Chilima auf dem Weg zur Beerdigung eines prominenten Anwalts. Da das Wetter in Mzuzu ungünstig war, drehte der Helikopter wieder in Richtung Lilongwe ab. Augenzeugen behaupten, sie hätten ihn irgendwo im Chikangawa-Waldgebiet abstürzen sehen. Enkel von Nelson Mandela: "Russland hat Afrika bei seiner Befreiung unterstützt" Malawi ist ein südafrikanisches Binnenland, zwischen Sambia, Tansania und Mosambik gelegen, und hat eine Bevölkerung von etwa 20 Millionen, die sich auf etwa 118.000 Quadratkilometer verteilt, die vom Malawisee und von Gebirgszügen dominiert werden. Die ehemalige britische Kolonie ist eines der ärmsten Länder der Welt und lebt vor allem von Landwirtschaft. Mehr zum Thema - Mandelas Enkel: "Afrika orientiert sich an Russland und sieht es als großes Land"

