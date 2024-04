Erster afrikanischer Kung-Fu-Meister will Kooperation mit Moskau

Für das afrikanische Festival der Kampfsportkünste (FADAM) wäre es eine wichtige Errungenschaft, eine Zusammenarbeit mit Russland zu erreichen, sagte der Gründer des Organisationskomitees des Festivals, Dominique Martin Saatenang, RT in einem Exklusiv-Interview am Donnerstag.

Saatenang, der an Chinas berühmten Shaolin-Tempel trainiert hat, ist Afrikas erster Kung-Fu-Meister. Derzeit besucht er zum ersten Mal Moskau und begrüßte, dass die Beziehungen zwischen Russland und Afrika "stärker denn je" seien.

"In diesem Fall, während der FADAM-Spiele, ist es für uns wichtig, alle Nationen zur Teilnahme einzuladen", sagte Saatenang, der Sohn eines Stammeskönigs aus Kamerun, der auch als afrikanischer Bruce Lee bekannt ist. Er nannte die russischen Sportler "faszinierend".

FADAM, das erste internationale Festival für Kampfsport in Afrika, will Kampfsportler auf einem Kontinent zusammenbringen, der sich lange auf den Fußball konzentriert hat. Derzeit wollen an dem Festival, laut der Webseite der Organisation, 64 Länder und 5.000 Sportler teilnehmen, und es wird von bekannten Persönlichkeiten wie dem Schauspieler und Kampfsportler Jackie Chan unterstützt.

In seinem Gespräch mit RT resümierte Saatenang, dass seit der ersten Durchführung des Festivals in der kamerunischen Küstenstadt Duala im April 2018 immer mehr Länder Interesse gezeigt hätten, an der "einzigen offenen Kampfsportkunstveranstaltung der Welt" teilzunehmen.

Saatenang betonte, FADAM biete – neben dem Zusammentreffen von Nationen, um ihre Kulturen zu zeigen – auch die Möglichkeit, über die Volkswirtschaften zu informieren und ausländische Investitionen und Zusammenarbeit anzuziehen.

"Die Chinesen sind sehr stolz auf das, was ich für ihre Kultur in Afrika getan habe. Heute … verhandle ich über Stipendien in China, damit eine Menge Afrikaner in China studieren können, insbesondere im Shaolin-Tempel", sagte er auf eine Frage nach dem Nutzen, den FADAM für China und Afrika bringe.

