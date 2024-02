Namibias Präsident Hage Geingob gestorben

Der Präsident Namibias, Hage Geingob, hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Wie das Präsidialamt am Sonntag mitteilte, starb der 82-jährige Geingob im Lady Pohamba Hospital in Windhoek.

Quelle: AFP © Michele Spatari

Namibias Präsident Hage Geingob ist heute gestorben. Das teilte das Präsidialamt in einem Beitrag auf X (Twitter) mit. Der 82-jährige Präsident starb im Lady Pohamba Hospital in Windhoek, wo er von seinem Ärzteteam behandelt wurde, heißt es in der Erklärung. Es wurde keine Todesursache genannt. Ende letzten Monats teilte das Präsidialamt mit, dass Geingob zur Behandlung in die USA reisen würde. Bei einer regelmäßigen medizinischen Untersuchung sei Krebs diagnostiziert worden. Als Premierminister im Jahr 2014 teilte er der Öffentlichkeit mit, dass er den Prostatakrebs überlebt habe. Im darauffolgenden Jahr wurde er Präsident. In dem Land im südlichen Afrika stehen Ende des Jahres Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an. Mehr zum Thema – TV-Sender: Jedes Stück europäischer Schokolade voll mit Tränen ausgebeuteter Kinder Afrikas

