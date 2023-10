Yandex-Taxidienst in Äthiopien verfügbar

Die russische Taximarke von Yandex erobert immer neue Märkte. Jetzt kann man auch in Äthiopien ein Taxi dieser Marke bestellen. Yandex.Taxi gibt es bereits in vielen Ländern, darunter Israel, Norwegen und Finnland. Seit Herbst ist der Dienst auch in Kolumbien verfügbar.

Quelle: Sputnik © Grigori Syssojew

Der Autobestellservice Yango, eine internationale Marke von Yandex.Taxi , ist nun auch in Äthiopien verfügbar, wie ein TASS-Korrespondent anhand der Weltkarte des Dienstes herausfand. Taxibestellungen sind nur in der Hauptstadt Addis Abeba möglich, die Karte zeigt Autos, die mit dem Dienst verbunden sind. Die Schnittstelle zur Autobestellung funktioniert auch von Russland aus, so der TASS-Korrespondent. Veröffentlichungen im äthiopischen Instagram-Account des Dienstes begannen am 25. September zu erscheinen, die Ankündigung des Starts in Addis Abeba wurde am 5. Oktober veröffentlicht. Auf der offiziellen Webseite von Yango gibt es indes noch keine Informationen über Äthiopien. Yango ist laut seiner Webseite bereits in vielen Ländern aktiv, darunter Israel, Norwegen und Finnland. Seit Herbst ist der Taxidienst auch in einer Stadt in Kolumbien verfügbar. Nach den öffentlichen Angaben des russischen Unternehmens ist der Dienst weltweit in etwa 20 Ländern vertreten. Mehr zum Thema - Yandex testet unbemannte Taxis in einem Moskauer Stadtbezirk

