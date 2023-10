Wird die britische Armee für ihre Aktionen in Afrika zur Rechenschaft gezogen werden?

von Andrei Schelkownikow

Im August leitete die kenianische Regierung eine Untersuchung zu den Vorwürfen des Fehlverhaltens der British Army Training Unit Kenya (BATUK) ein, deren Soldaten des Mordes, des sexuellen Missbrauchs und der Beschädigung von Land beschuldigt werden. Es ist das erste Mal seit 1963, als Kenia die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erlangte, dass die Aktivitäten der britischen Armee auf diese Weise untersucht werden.

Die Untersuchung wird vom Abteilungsausschuss für Verteidigung, Nachrichtendienste und Außenbeziehungen der Nationalversammlung geleitet. Die Abgeordneten riefen die Öffentlichkeit auf, Petitionen zu mutmaßlichen Verbrechen der Armee einzureichen. Die Untersuchungen sollen im Oktober beginnen, der Abschlussbericht soll dem Parlament bis Ende des Jahres vorgelegt werden.

Dies wird mit Sicherheit Auswirkungen auf ein Verteidigungsabkommen zwischen Kenia und dem Vereinigten Königreich haben.

Der Preis der Zusammenarbeit

Kenia war vom späten 19. Jahrhundert bis 1963 eine britische Kolonie. Britische Soldaten blieben auch nach der Unabhängigkeit im Rahmen bilateraler Sicherheitsabkommen in Kenia. Außerdem hatten britische Offiziere leitende Positionen in der Führung der kenianischen Truppen inne. Seitdem hat Großbritannien großen Einfluss auf die kenianischen Streitkräfte, und kenianische Offiziere werden weiterhin in Großbritannien und den Vereinigten Staaten ausgebildet.

Kenia ist ein wichtiger Partner für die gesamte Afrikapolitik des Vereinigten Königreichs. Britische Truppen befinden sich derzeit in Kenia im Rahmen eines Abkommens über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, das 2015 zwischen den Regierungen Kenias und des Vereinigten Königreichs unterzeichnet und bis 2021 verlängert wurde. Bei BATUK handelt es sich um eine ständige unterstützende Ausbildungseinheit, während die Militärbasis in Nanyuki, nördlich von Nairobi, die größte britische Militäreinrichtung in Afrika ist. In den letzten Jahren haben die britische Armee und die kenianischen Verteidigungskräfte von BATUK aus mehrere große gemeinsame Übungen abgehalten, an denen 600 kenianische Truppen und mehr als 4.000 britische Soldaten beteiligt waren.

Es gibt jedoch auch ernsthafte Fragen darüber, wie Kenia von dieser Zusammenarbeit profitiert. Öffentlich zugänglichen Daten zufolge stellt London jährlich nur etwa 1,2 Milliarden kenianische Schilling (11 Millionen US-Dollar) für die Verteidigungspartnerschaft mit Nairobi zur Verfügung, was für den Zugang zu zwei Militärstandorten und 13 Truppenübungsplätzen ein äußerst geringer Betrag ist (von 2016 bis 2021 investierte das Vereinigte Königreich nur 55 Millionen US-Dollar in die Verteidigungspartnerschaft mit Kenia). Dies ist selbst für die sozialen Projekte, die die britische Armee im Land durchführen will, unzureichend (265.000 USD für alle Gemeinschaftsprojekte von 2016 bis 2021). (Alle Dollarbeträge basieren auf dem Wechselkurs von 2021.)

Zwar werden jährlich etwa 4.000 kenianische Soldaten im Camp Archer's Post unter der Aufsicht des britischen Militärs ausgebildet, und mehr als 1.000 von ihnen sind der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) zugeteilt, doch ist Kenia weiterhin ernsthaften Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt. Im Sommer 2023 kam es zu verstärkten Aktivitäten der Terrorgruppe Al-Shabab in den Grenzregionen zu Somalia, wobei viele Anschläge direkt in Kenia verübt wurden. Dies bedeutet, dass die kenianischen Streitkräfte der Aufgabe, ihr Territorium zu sichern, noch immer nicht gewachsen sind.

In Kenia wächst die Besorgnis und der Ruf nach einer Überprüfung der militärischen Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich. Obwohl das derzeitige Kooperationsabkommen zwischen Kenia und dem Vereinigten Königreich im Oktober 2021 erneuert wurde, konnte es bis April 2023 nicht ratifiziert werden, da sich das Verfahren aufgrund der Präsidentschaftswahlen in Kenia und des massiven lokalen Widerstands gegen das Abkommen verzögerte.

Skandal um Skandal

Bei der BATUK-Untersuchung werden zum ersten Mal seit 1963 die Aktivitäten der britischen Armee in Kenia auf diese Weise untersucht. Die Entscheidung, eine Untersuchung einzuleiten, folgte auf zahlreiche Beschwerden von Anwohnern und lokalen Behörden über das Verhalten der britischen Soldaten im Bezirk Laikipia.

In der Gegend von Archer's Post, wo sich einer der von der britischen Armee in Kenia genutzten Schießplätze befindet, hinterließen die Soldaten regelmäßig große Mengen an Sprengstoff, was zu zahlreichen Opfern und Verletzungen unter den Anwohnern führte. Von nicht explodierten Minen sind vor allem die beiden größten Nomadengruppen Kenias, die Samburu und die Massai, betroffen, die häufig unter den Auswirkungen der Übungen der britischen Truppen leiden.

Das Problem war bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts dringlich, als die Zahl der Opfer 1.000 überstieg und das britische Verteidigungsministerium gezwungen war, fünf Millionen Pfund an verletzte und getötete Landwirte und deren Familien zu zahlen.

Eine weitere große Sorge der örtlichen Bevölkerung war der Einsatz von weißem Phosphor bei Übungen der britischen Armee. Die Anwohner klagen über schwere gesundheitliche Probleme nach dem Einsatz dieser Munition. Seit 2017 hat die britische Armee 15 Mal weißen Phosphor in Kenia eingesetzt, ohne die Bevölkerung über die Art der Auswirkungen auf den Menschen zu warnen.

Darüber hinaus führten Ende 2021 Übungen der britischen Armee in der Region Lolldaiga Hills zu einem großen Waldbrand, der den Tod von Kenianern und weitreichende Schäden an der Natur zur Folge hatte.

Während Nanyuki aufgrund der in der Stadt stationierten kenianischen und britischen Soldaten zu einem Zentrum für sexuelle Dienstleistungen in Kenia geworden ist, wurden britische Soldaten in zahlreiche Skandale um sexuellen Missbrauch verwickelt. Der bekannteste Fall betraf den Mord an einer 21-jährigen Kenianerin im Jahr 2012. Ein britischer Soldat wird des Mordes verdächtigt, ist aber nicht an Kenia ausgeliefert worden. Dieser aufsehenerregende Fall veranlasste die kenianischen Abgeordneten, für eine Änderung des Verteidigungsabkommens im Jahr 2023 zu stimmen. Nun können britische Soldaten wegen Mordes und anderer schwerer Verbrechen gegen Kenianer in Kenia vor Gericht gestellt werden.

Angesichts des problematischen Charakters der britischen Militärpräsenz weckt ihr Einsatz in Kenia negative Erinnerungen an die Mau-Mau-Rebellion (ein bewaffneter Aufstand der Kikuyu in den 1950er Jahren gegen die Kolonialherrschaft, der von den Briten brutal niedergeschlagen wurde). Viele Kenianer sehen Großbritannien nach wie vor als Kolonialmacht an, und die anhaltende Präsenz britischer Soldaten wirft Fragen über die Souveränität Kenias und den Grad seiner Unabhängigkeit von Großbritannien auf.

Warum ist Kenia so wichtig?

Kenia hat eine entscheidende strategische Position in Ostafrika inne, mit Zugang zum traditionell unruhigen Horn von Afrika, zu Zentralafrika und zur langen Küste des Indischen Ozeans. Seine geografische Lage, insbesondere sein Zugang zum Indischen Ozean, verleiht Kenia große geopolitische Bedeutung.

Kenia gehört zu den größten Ländern des Kontinents, sowohl demografisch (über 55 Millionen Menschen leben dort) als auch wirtschaftlich (es ist eine der sieben größten Volkswirtschaften des Kontinents). Kenia ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt Ostafrikas, und sein größter Hafen, Mombasa, ist ein wichtiges Tor, das Ost- und Zentralafrika mit dem Rest der Welt verbindet.

Diese Lage erklärt das Interesse externer Akteure an dem Land. Die westliche Militärpräsenz in Kenia ist nicht auf das britische Kontingent beschränkt. Kenia wird von den westlichen Ländern als vorderste Verteidigungslinie gegen terroristische Bedrohungen, einschließlich regionaler Ableger von Al-Qaida, betrachtet, und die Grenze zwischen Kenia und Somalia stellt eine große Sicherheitsherausforderung dar.

Die Truppen des US Africa Command sind in einer Militäreinrichtung in der Manda Bay in Kenia stationiert. Die Hauptaufgabe dieser Militärbasis ist die Bekämpfung der somalischen Terrorgruppe Al-Shabab. Anfang 2020 wurde diese Militäreinrichtung von Terroristen angegriffen, was dazu führte, dass die Verteidigungsmaßnahmen verstärkt und mehr US-Soldaten in Kenia stationiert wurden.

Anfang 2023 trat Nairobi an Washington mit der Forderung heran, dass Letzteres für den Ausbau der gemeinsamen Anti-Terror-Militäreinrichtung zahlen solle, was in den USA eine ernsthafte Diskussion über die Befürchtung auslöste, dass die Verweigerung zu einem verstärkten chinesischen Einfluss in Kenia führen würde. Einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2021 zufolge ist Kenia eines der Ziele, die China aktiv für einen Militärstützpunkt in Ostafrika in Betracht zieht, zusätzlich zu dem bereits bestehenden in Dschibuti.

In den letzten zwei Jahrzehnten ist Peking durch die enormen Investitionen Chinas in den Aufbau der Infrastruktur zum größten Gläubiger Kenias geworden. Die Annäherung an China spiegelt die Umgestaltung der kenianischen Außenpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts und die Förderung der "Blick nach Osten"-Vision wider. Die Finanzierung und der Bau von Großprojekten wie Autobahnen und Eisenbahnstrecken in Kenia durch Peking sind Teil der chinesischen Bemühungen im Rahmen der Belt and Road Initiative. Heute entfallen rund 20 % der gesamten kenianischen Auslandsschulden in Höhe von 34 Milliarden US-Dollar (64 % der bilateralen Auslandsschulden des Landes) auf China. Laut SIPRI hat die militärisch-technische Zusammenarbeit der beiden Länder zwischen 2000 und 2022 ebenfalls zugenommen, wobei China zum zweitgrößten Waffenlieferanten Kenias wurde.

Trotzdem ist Kenias neuer Präsident William Ruto bestrebt, die Außenbeziehungen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von China durch ein gesteigertes Engagement im Westen zu verringern. Dies zeigt sich in seinen verstärkten Kontakten mit diplomatischen Vertretern der USA, seiner persönlichen Teilnahme am US-Afrika-Gipfel in Washington, seiner Vernachlässigung des Russland-Afrika-Gipfels und der Teilnahme des Außenministers am BRICS-Gipfel. Der neue "Blick nach Westen" könnte mit der Suche nach neuen Investitionen zusammenhängen, um die lokale Produktion angesichts der zunehmenden Verschuldung gegenüber China zu beschleunigen.

***

Die aktuellen Erklärungen über die Untersuchung der Aktivitäten von BATUK und die Möglichkeit einer Überprüfung des Abkommens über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich mit Großbritannien sind weitgehend ein Versuch, die interne Situation im Zusammenhang mit der großen Unzufriedenheit über die Ungerechtigkeit und die Sicherheitsbedrohungen für die lokale Bevölkerung zu entspannen. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich die Untersuchung als ein wichtiges Signal an Großbritannien erweist.

Wenn man bedenkt, wie wichtig die Militäreinrichtung in Kenia für die gesamte britische Präsenz in Afrika ist, könnte das Risiko, sie zu verlieren, eine ernsthafte Herausforderung für die umfassenderen Ambitionen des Vereinigten Königreichs nicht nur in der Region, sondern auch weltweit darstellen.

Aus dem Englischen

Andrei Schelkownikow ist ein Experte am Zentrum für Afrikastudien der Moskauer Universität Higher School of Economics (HSE).

