Südsudans Regierungschef trifft Putin - Wirtschaftliche Beziehungen werden ausgebaut

Die russische Einladung an den südsudanesischen Staatschef kam zu einem Zeitpunkt, als die westlichen Mächte die afrikanischen Staaten um Unterstützung gegen Moskau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ersucht haben.

Quelle: AFP © Pool

Der südsudanesische Präsident Salva Kiir hat bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten den Ausbau ihrer Beziehungen in den Bereichen Energie, Handel und anderen Bereichen, vor allem Öl, vereinbart. Kiir und Präsident Wladimir Putin trafen sich am Donnerstag in Moskau und erörterten auch politische und sicherheitspolitische Fragen im Südsudan, der sich auf seine ersten Präsidentschaftswahlen im Dezember 2024 vorbereitet. Das Land erlangte 2011 seine Unabhängigkeit vom Sudan und wird seither von Kiir geführt. Burkina Faso verkündet Putschversuch: Schürt Paris Konflikt in missliebigen afrikanischen Staaten? In einem vom Kreml online gestellten Video der öffentlichen Erklärungen der beiden Politiker sagte Putin, dass die Entwicklung von Ölraffinerien im Südsudan unter Beteiligung russischer Unternehmen die Beziehungen stärken würde. "Dies ist nur der Anfang. Wir haben massenweise gute Möglichkeiten in einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich dem der Energie", sagte Putin. Derzeit arbeitet die russische Safinat-Gruppe an einer Ölraffinerie im südsudanesischen Bundesstaat Unity. Die russische Einladung an Kiir kam zu einem Zeitpunkt, als die westlichen Mächte die afrikanischen Staaten um Unterstützung im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg ersucht haben. Kiir betonte, dass "die Welt diktiert, dass niemand allein überleben oder Erfolg haben kann", und sagte Putin, dass das junge Land "starke Freunde benötigt, und Sie sind einer von ihnen". Putin und Kiir sprachen auch über Frieden und Sicherheit in Afrika sowie internationale Angelegenheiten. Der Konflikt im benachbarten Sudan hat dazu geführt, dass Tausende Menschen in den Südsudan strömen, dessen humanitäre und andere Ressourcen bereits stark beansprucht waren. Es ist das zweite Mal, dass der südsudanesische Präsident Russland einen Besuch abstattet. Kiir nahm am ersten Russland-Afrika-Gipfel im Jahr 2019 teil. Der Südsudan steht unter dem Druck der Vereinigten Staaten und anderer Verbündeter, ein 2018 unterzeichnetes Friedensabkommen zur Beendigung des fünfjährigen Bürgerkriegs schneller umzusetzen und die Wahlen vorzubereiten. Der Südsudan möchte seinerseits die Aufhebung des Waffenembargos. Russland als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen könnte dabei helfen. Mehr zum Thema – Nach Putsch in Frankreichs Hinterhof: US-Militär nimmt seine Einsätze in Niger wieder auf

