Frankreich soll "Aggression" gegen Niger planen

Paris soll eine Intervention in Niger planen, da es weiterhin Truppen in mehrere Länder der Region entsendet. Dies behauptet die Militärregierung des westafrikanischen Staates. Die Beziehungen zwischen Niger und der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich haben sich nach einem Putsch im Juli verschlechtert.

© AP Photo/Sam Mednick

"Frankreich setzt die Stationierung seiner Truppen in mehreren ECOWAS-Ländern (Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten) fort, um eine Aggression gegen Niger vorzubereiten, die es in Zusammenarbeit mit dieser Gemeinschaftsorganisation plant", erklärte Oberst Amadou Abdramane, der Sprecher der Regierung in Niamey, laut AFP in einer am Samstag im nationalen Fernsehen ausgestrahlten Erklärung. Die ECOWAS hat damit gedroht, in dem Land zu intervenieren, um den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder ins Amt zu bringen. Auch hochrangige französische Beamte haben mehrfach erklärt, dass Paris ein militärisches Eingreifen des Blocks unterstützen würde. Macron lenkt ein: Frankreich verhandelt über geordneten Abzug seiner Truppen aus Niger Laut Nigers vom Militär ernanntem Premierminister Ali Lamine Zeine wird ein militärisches Eingreifen der ECOWAS jedoch nicht von allen Mitgliedsstaaten unterstützt. Er erklärte am Montag gegenüber den Medien, dass die neue Regierung in Niamey hoffe, in den "kommenden Tagen" eine Einigung mit dem Block zu erzielen. Die nigrischen Militärs haben die Anwesenheit der französischen Truppen im Land als "illegal" bezeichnet und ihren sofortigen Abzug gefordert. Während des G20-Gipfels in Neu-Delhi sagte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass sein Land die nigrische Militärregierung nicht anerkenne und eine Verlegung seiner Truppen nur "auf Ersuchen von Präsident Bazoum" erfolgen könne. Paris musste bereits zu Beginn dieses Jahres Truppen aus Burkina Faso abziehen. Auch aus Mali hat Frankreich seine Truppen nach Spannungen mit der Militärregierung nach einem Putsch im Jahr 2020 abgezogen. Mehr zum Thema – Niger, Baerbock und das Völkerrecht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.