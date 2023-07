Militärputsch in Niger – Weiterer geopolitischer Machtverlust für den Westen

Über Niger läuft das Drehkreuz für die Versorgung der deutschen Einsatzkräfte in Mali. Die Bundeswehr plant bislang, einen Teil des bevorstehenden Abzugs aus Mali über Nigers Hauptstadt Niamey durchzuführen. Nach dem Abzug aus Mali hatte zudem Frankreich einen Teil seiner Truppen, darunter Fremdenlegionäre, an den Flugplatz Niamey verlegt.

Quelle: AFP © ORTN

In Niger putschte gestern das Militär, wobei die Grenzen mittlerweile gesperrt sind. Nun ringt der abgesetzte Präsident Mohamed Bazoum um seine Macht. Auf Twitter rief er die Menschen in Niger auf, die hart erkämpften "Errungenschaften der Demokratie" zu retten. Eine weitere Intervention gescheitert: Bundeswehr zieht aus Mali ab In dem westafrikanischen Land hatten zuvor Soldaten im Fernsehen die Machtübernahme der Armee verkündet. Gestern hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, Präsident Bazoum unerwartet in der Hauptstadt Niamey festgesetzt. Mehrere Offiziere um Oberst Amadou Abdramane erklärten daraufhin am späten Abend im staatlichen Fernsehen, der Präsident sei abgesetzt. Die Institutionen der siebten Republik seien aufgelöst, die Luft- und Landesgrenzen geschlossen, und es herrsche eine landesweite Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr, erklärte Abdramane am späten Mittwochabend. Abdramane sprach von einem sogenannten Nationalen Rat für die Rettung des Vaterlandes, der die Macht übernommen habe. Ein erfolgreicher Putsch wäre ein schwerer Rückschlag für die westliche Ambitionen in der Sahelzone, nachdem die westliche Intervention in Mali krachend gescheitert ist. Für die Bundeswehr bedeutet die Unruhe in dem westafrikanischen Land eine weitere Herausforderung. In der Nähe der Hauptstadt Niamey liegt das Luftdrehkreuz zur Versorgung der Einsatzkräfte in Mali, hier sind auch die beiden zivilen Evakuierungsflugzeuge stationiert, die Verletzte aus Mali ausfliegen können. Die Bundeswehr plant bislang, zumindest einen Teil des bevorstehenden Abzugs aus Mali über Niamey durchzuführen. Beobachter sprachen am Mittwoch von einer "Katastrophe für den Westen". "Niger und Bazoum sind die einzige Hoffnung für den Westen im Sahel. Deutschland, die EU und die USA haben sehr viel in Kooperationen mit Niger investiert, von Militär bis Entwicklungszusammenarbeit, vielleicht etwas zu viel", sagte Ulf Laessing, Leiter des Sahel-Programms der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako, der FAZ. Nach dem Abzug aus Mali hatte zudem Frankreich einen Teil seiner Truppen, darunter Fremdenlegionäre, an den Flugplatz Niamey verlegt. Mehr zum Thema – Soldaten verkünden Machtübernahme im Niger

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.