Der wachsende Einfluss Algeriens rückt das Land ins Fadenkreuz der USA

Die Energiekrise von 2022 hat Algerien zunehmenden Wohlstand und politisches Gewicht in der Region beschert. Wenn Algerien weiterhin eine wichtige Rolle in Angelegenheiten des Nahen Ostens und Afrikas spielt, droht dem Land wegen seiner außenpolitischen Haltung, die nicht mit der des Westens übereinstimmt, Druck aus den USA und sogar die Gefahr eines Regimewechsels?

Von Robert Inlakesh

Im vergangenen September beriefen sich Mitglieder des US-Kongresses auf das "Gesetz zur Bekämpfung von Amerikas Widersachern durch Sanktionen" (CAATSA) von 2017, um Sanktionen gegen Algerien zu fordern, weil das Land Waffengeschäfte mit Moskau abgeschlossen hatte. Dieser Aufruf erfolgte kurz nachdem der republikanische Senator Marco Rubio in einem Brief an Außenminister Antony Blinken dieselbe Forderung mit demselben Argument vorgebracht hatte.

Seit den Tagen des Kalten Krieges bewegt sich der algerische Staat außerhalb des Einflussbereichs des Westens, stattdessen unterstützt er nationale Befreiungsbewegungen und verfolgt eine maßgeschneiderte außenpolitische Strategie. Damit steht Algerien diametral seinem Nachbarland Marokko gegenüber, das sich für eine Annäherung an den Westen entschieden hat. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben kürzlich erneut zugenommen, nachdem Marokko auf Druck der Regierung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump beschlossen hatte, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Seit 2015 entwickelt sich zwischen den beiden nordafrikanischen Nationen ein Wettrüsten, weil sich beide Regierungen weiterhin an ihre jeweiligen Ost-West-Loyalitäten gebunden fühlen.

Vor dem Hintergrund dieser Spannungen mit seinem westlich orientierten Nachbarn hat sich Algier 2022 zu einem neu erstarkten regionalen Akteur entwickelt. Während die globale Energiekrise inmitten der Pattsituation des Westens mit Russland in der Ukraine anhält, ist Algerien gut durch die Krise gekommen und konnte in der Folge sogar seinen Wohlstand steigern. Allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres sind die Öl- und Gaseinnahmen Algeriens um mehr als 70 Prozent auf insgesamt 21,5 Milliarden US-Dollar in die Höhe geschossen. Dies hat Algier mehr Freiheit gegeben, seine Pläne bei der militärischen Aufrüstung und bei Infrastrukturprojekten voranzutreiben.

Algerien macht bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer nachhaltigen Lebensweise und arbeitet an verschiedenen Vorhaben, um für seine Bürger Arbeitsplätze zu schaffen. Ein solches Vorhaben ist der Ausbau der Stadt Boughezoul. Die Stadt wird im Rahmen der Strategie zur Beseitigung von Slums und heruntergekommenen Wohnungsbauten nicht nur neue Einwohner beherbergen, sondern es ist auch beabsichtigt, die algerische Weltraumbehörde, einen neuen Bahnhof und einen neuen internationalen Flughafen dort anzusiedeln. Bemühungen wie diese, kombiniert mit der Wiederbelebung militärischer Machtdemonstration am Unabhängigkeitstag der Nation, scheinen einen echten Versuch darzustellen, die Bevölkerung nach Jahren des Misstrauens und der Massendemonstrationen von den guten Absichten der Regierung zu überzeugen.

Neben den anhaltenden Versuchen, das Beste aus den neuen wirtschaftlichen Vorteilen im Inland zu machen, scheint Algerien auch darauf fixiert zu sein, Einfluss auf regionale Angelegenheiten zu nehmen. Da die Nation die Verbindungen zum benachbarten Marokko teilweise aufgrund des israelischen Einflusses sowie der angeblichen marokkanischen Unterstützung für die Bewegung für die Autonomie der Kabylei (eine Region in Nordalgerien; d. Red.) abgebrochen hat, versucht Algier nun, sich in größerem Maße Tunesien zuzuwenden.

Algerien, Europas drittgrößter Gaslieferant, hat in diesem Jahr großes internationales Interesse erfahren und wird jetzt auch zum Top-Lieferanten für Italien, wobei sich auch die militärischen Beziehungen zu vertiefen scheinen. Im Fall Tunesiens hat Algerien Präsident Kais Saied anerkannt, der auf algerisches Gas angewiesen ist und Lieferungen zu einem ermäßigten Preis aushandeln konnte. Tunis steht vor einer akuten Wirtschaftskrise und wird beschuldigt, seine historisch herzlichen Beziehungen zu Marokko für engere Beziehungen zu Algerien geopfert zu haben. Der tunesische Präsident lud Brahim Ghali, den Präsidenten der Demokratischen Arabischen Republik Sahara – eine Bewegung, die für die Unabhängigkeit der umstrittenen Gebiete der Westsahara gegen Marokko kämpft – zur achten Internationalen Konferenz über afrikanische Entwicklung ein, die im vergangenen August in Tunesien stattfand. Die Einladung des eingeschworenen Feindes Marokkos nach Algerien löste die anschließenden Abberufungen der jeweiligen Botschafter aus Tunesien und Marokko aus.

Für den algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune ist es ein wichtiges Anliegen, Tunesien auf seiner Seite zu halten, da er befürchtet, dass der Block bestehend aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Ägypten und Saudi-Arabien seine Dominanz über die Politik von Tunis behaupten will. Saied, der im Oktober 2019 in Tunesien die Macht übernommen hatte, befindet sich eindeutig im Einflussbereich der VAE, im Gegensatz zu seinen Gegnern in der Partei Ennahda, die mit Katar und der Muslimbruderschaft verbündet sind. Aufgrund dieses starken Einflusses der VAE in Nordafrika muss Algerien seine Außenpolitik sorgfältig ausbalancieren.

Ein weiteres wichtiges Thema, in das sich Algerien jetzt einmischt, ist die palästinensische Aussöhnung. Es hat eine Reihe von Treffen zwischen den rivalisierenden Parteien Hamas und Fatah veranstaltet, um die Differenzen zu überbrücken und eine gestärkte Plattform zu entwickeln, von der aus für die palästinensische Eigenstaatlichkeit gearbeitet werden kann. Die Frage der Schaffung eines palästinensischen Staates war auch ein zentrales Thema auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga im November, bei dem Algerien versuchte, seine Position regional zu stärken, indem es das Treffen ausrichtete.

Trotz eines sorgfältigen Balanceakts, sowohl regional als auch international, hat sich Algerien in diesem Jahr zu einem wichtigen Akteur in Afrika, im Nahen Osten und darüber hinaus entwickelt. Es hat sich sogar gegen seine ehemalige Kolonialmacht Frankreich starkgemacht und Präsident Emmanuel Macron gezwungen, seine Rhetorik über Algerien zu mäßigen. Zudem hat er den Weg dafür geebnet, Französisch im algerischen Bildungssystem zugunsten von Englisch fallen zu lassen, wodurch der Einfluss Frankreichs weiter untergraben wird.

Alle von Algerien unternommenen Schritte signalisieren, dass beabsichtigt wird, weiterhin eine Politik zu verfolgen, die nicht unbedingt mit westlichen Interessen übereinstimmt und manchmal in direkten Konflikt mit ihnen gerät. Aus diesem Grund haben Drohungen von US-Kongressabgeordneten und Senatoren, Sanktionen gegen Algerien zu verhängen, in Algier Nervosität aufkommen lassen. Die US-Botschafterin in Algerien, Elizabeth Moore Aubin, hat sich geweigert, Fragen zur hypothetischen Verhängung von Sanktionen zu beantworten, was darauf hindeuten könnte, dass Washington nicht unmittelbar eine solche Entscheidung treffen möchte. Allerdings haben republikanische Parteifunktionäre sicherlich schon mal das Boot hochschaukeln lassen. Nun stellt sich die Frage, wie weit Washington gehen wird, um Algerien dafür zu bestrafen, dass es sich weigert, Moskau den Rücken zu kehren – und ob in Zukunft die Strategie sein könnte, Marokko gegen Algerien auszuspielen.

Übersetzt aus dem Englischen.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer und lebt derzeit in London. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und arbeitet derzeit für Quds News und Press TV. Er ist Regisseur des Films "Diebstahl des Jahrhunderts: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe". Man kann ihm auf Twitter unter @falasteen47 folgen.