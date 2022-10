Autobombenanschläge in Somalia: Mindestens 100 Todesopfer gemeldet

Mindestens 100 Menschen sollen nach Explosionen vor dem Bildungsministerium in der somalischen Hauptstadt Mogadischu gestorben sein. Der Präsident des ostafrikanischen Landes machte die militante Gruppe al-Shabaab für die Tragödie verantwortlich.

Quelle: AFP © HASSAN ALI ELMI

In Somalias Hauptstadt Mogadischu haben sich am Samstag zwei Autobombenanschläge vor dem Bildungsministerium ereignet. Der Präsident von Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, teilte mit, dass mindestens 100 Menschen getötet und weitere 300 verletzt worden seien. Der Staatschef warnte, die Zahl der Toten und Verletzten steige weiter. Vor diesem Hintergrund wandte sich Hassan Sheikh Mohamud an andere Länder: "Wir bitten unsere internationalen Partner und Muslime auf der ganzen Welt, ihre Ärzte hierher zu schicken, da wir nicht alle Opfer zur Behandlung ins Ausland schicken können." Die erste Bombe traf das Bildungsministerium in der Nähe einer belebten Kreuzung in Mogadischu. Die zweite Bombe explodierte Minuten später, als Krankenwagen eintrafen und sich Menschen versammelten, um den Verletzten zu helfen. Augenzeugen berichteten, dass viele der Opfer Frauen und einige Kinder gewesen seien. 2017 war in der gleichen Gegend ein schwerer Terroranschlag verübt worden, bei dem ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen explodiert war und mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Bombenanschläge vom 29. Oktober bezeichnete der Präsident als "Geschichte". Der hochrangige Politiker fügte hinzu: "Es ist derselbe Ort, und es sind dieselben unschuldigen Menschen betroffen." Bisher bekannte sich keine Gruppe zu den Anschlägen, aber Mohamud machte bereits die militante Gruppe Al-Shabaab dafür verantwortlich. Dschihadisten stürmen Hotel in Mogadischu – Mehrere Tote Die blutigen Explosionen erschütterten Mogadischu am selben Tag, an dem der somalische Präsident, der Premierminister und andere hochrangige Beamte zusammenkamen, um über die Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus im Land zu beraten. Bei seinem Amtsantritt im Mai schwor Mohamud, einen "totalen Krieg" gegen die Dschihadisten zu führen und eine Großoffensive gegen al-Shabaab zu starten. Al-Shabaab, eine Al-Qaida nahestehende Bewegung, wurde 2011 von den Streitkräften der Afrikanischen Union aus Mogadischu vertrieben, kontrolliert aber immer noch große Teile des Landes und verübt häufig Bombenanschläge und bewaffnete Angriffe in Mogadischu und anderen Teilen des Landes. Mehr zum Thema - Notlage in Somalia: Auf der Flucht vor Dürre, Terroristen und Russland-Sanktionen

