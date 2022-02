Afrikanische Union fordert Ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Auf ihrem Gipfeltreffen in Addis Abeba (Äthiopien) forderte die Afrikanischen Union einen Ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Äthiopiens Premierminister, Abiy Ahmed, kritisierte die Degradierung Afrikas zu einem "Juniorpartner" innerhalb der Vereinten Nationen.

Mit der Forderung nach einem Ständigen Sitz für Afrika im UN-Sicherheitsrat hat am Samstag in Äthiopien ein Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) begonnen. Äthiopiens Premierminister, Abiy Ahmed, betonte als Gastgeber des Treffens in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba:

"Mehr als sieben Jahrzehnte nach Schaffung der Vereinten Nationen bleibt Afrika ein Juniorpartner ohne bedeutenden Input oder eine tragende Rolle innerhalb des Systems."

Auf der Tagesordnung des Gipfels – der wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie zuletzt vor zwei Jahren stattfand – stehen die verschiedenen Umstürze in Westafrika sowie die Konflikte auf dem Kontinent, darunter in Äthiopien. UN-Generalsekretär António Guterres erneuerte in einer Videobotschaft seine Forderung nach einem Waffenstillstand. Der AU-Vorsitzende Moussa Faki Mahamat kritisierte die jüngsten Putsche als "Desaster".

Im Sicherheitsrat – dem einflussreichsten Gremium der Vereinten Nationen – haben nur die fünf Vetomächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich einen Ständigen Sitz. Die anderen Mitglieder wechseln im Zwei-Jahres-Rhythmus. Auch Deutschland versucht seit Jahren, einen dauerhaften Sitz zu bekommen – ohne Erfolg. Viele kritisieren, dass der Sicherheitsrat ein Bild der Weltordnung widerspiegelt, das den heutigen Zuständen nicht mehr entspricht.

Mehr zum Thema - UN-Sicherheitsrat verlängert Libyen-Mission um drei Monate

(rt/dpa)