89 Menschen sterben an unbekannter Krankheit im Südsudan – WHO untersucht Todesursache

Mindestens 89 Menschen sind im Südsudan an einer aktuell nicht festgestellten Krankheit verstorben. Die WHO machte sich auf den Weg, um die Todesursache zu klären. Das Epizentrum der Krankheitsverbreitung kann nur auf dem Luftweg erreicht werden.

Rund 89 Menschen sind in den letzten Wochen im Osten des afrikanischen Südsudan an einer unbekannten Krankheit ums Leben gekommen. Dies berichtete der südafrikanische Radiosender SABC am Dienstag. Die WHO reagierte darauf umgehend und schickte eine Gruppe von Fachleuten in die Stadt Fangak in der Provinz Jonglei, um den Vorfall zu untersuchen. Fangak ist das Epizentrum der Krankheit. Sheila Baya von der WHO teilte mit:

"Wir haben beschlossen, ein Krisenreaktionsteam zu entsenden, das eine Risikobewertung und eine Untersuchung durchführt. Diese folgt nur nach den Probenentnahmen von den Erkrankten."

Die örtlichen Gesundheitsbeamten in Fangak sagten wiederum, dass erste Proben der Erkrankten negativ auf Cholera getestet worden seien. Unterdessen betonte die WHO-Vertreterin, dass Fangak aufgrund von heftigen Überschwemmungen auf dem Landweg nicht zu erreichen sei und das Team auf einen Hubschrauber warte, der es am Mittwoch in die Hauptstadt Dschuba zurückbringen solle.

Im angrenzenden Bundesstaat Unity verstärkten diesjährige Überschwemmungen die Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria. Zudem führte die Naturkatastrophe aufgrund von Nahrungsmittelknappheit zu Unterernährung bei Kindern. Nach UN-Angaben sind insgesamt mehr als 700.000 Menschen von den schlimmsten Überschwemmungen seit fast 60 Jahren betroffen. Dafür wird der Klimawandel verantwortlich gemacht.

Nach jahrzehntelangen Konflikten hatte der Südsudan 2011 die Unabhängigkeit vom Sudan erreicht. Außerhalb der Hauptstadt Dschuba hat das Land eine sehr schlechte Infrastruktur. Außerdem ist fast die gesamte Bevölkerung von internationaler Nahrungsmittelhilfe abhängig.

