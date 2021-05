Pandemie-Folgen: Milliardäre wurden um 60 Prozent reicher, Arme immer ärmer

Während nach aktueller Schätzung der Weltbank in Zeiten der Pandemie durch die Pandemie mehr als 100 Millionen Menschen in absolute Armut fielen und von weniger als 1,80 Dollar pro Tag leben müssen, war 2020 für die Vermögendsten das finanziell erfolgreichste Jahr in der Menschheitsgeschichte. Die Superreichen vergrößerten ihr Vermögen um rund 60 Prozent innerhalb eines Jahres auf nun 13 Billionen Dollar.

Das Wachstum allein beträgt also nicht weniger als etwa die jährliche Wirtschaftsleistung Deutschlands oder knapp sechs Prozent der Wirtschaftsleistung der Welt. Die Financial Times veröffentlichte mit der Investmentbank Morgan Stanley, dass die Zahl der Superreichen im Pandemiejahr von 2.000 auf 2.700 gestiegen sei. Vorne dabei: Tesla-Gründer Elon Musk, der 2020 sein Vermögen von 25 Milliarden auf 150 Milliarden Dollar hochschraubte.

Während die Wirtschaft weltweit um 3,3 Prozent einbrach, vergrößerten die 2.700 Milliardäre im Corona-Jahr ihr Vermögen um ein Äquivalent von etwa sechs Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Die privaten Vermögen aber sind nicht durch einen Boom gewachsen, sondern als Kehrseite des Einbruchs der Weltwirtschaft.

In Deutschland ist nach der Financial Times die Zahl der Milliardäre um 29 Menschen auf 136 Personen gestiegen. Deren privates Vermögen wuchs im Jahr 2020 um mehr als 100 Milliarden Euro (etwa drei Prozent der Wirtschaftsleistung), die Wirtschaftsleistung selber schrumpfte pandemiebedingt um circa 170 Milliarden Euro (4,9 Prozent). Die Zahlen des sozio-ökonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW) zeigen für 2019, dass das reichste eine Prozent aller Deutschen 35 Prozent aller privaten Vermögen insgesamt besitzt. Damit besitzt dieses eine Prozent mehr als die untersten 90 Prozent der Bevölkerung, die zusammen nur auf 33 Prozent kommen. Die reichsten 1,5 Prozent aller Deutschen besitzen jeder allein mindestens eine Million Euro an Nettovermögen.

Die Financial Times unterscheidet dann noch zwischen angeblich "guten" und "schlechten" Vermögen. Gute Vermögen wäre in Wirtschaftssektoren entstanden, die neue Technologien entwickeln und auf Industrieproduktion beruhen. Als "schlechte" Vermögen werden als solche definiert, die vor allem durch Rohstoffe – mit oft großen negativen Folgen für die Umwelt – oder mit Einkünften aus Immobilien erzielt werden, also auf dem Abschöpfen von unproduktiven Werten, die anderen in der Gesellschaft entzogen wurden.

Deutschland schneidet bei dieser Unterscheidung noch relativ gut ab, auch wenn in den USA, China oder Südkorea ein viel größerer Anteil von Vermögen durch neue Technologien entstanden ist.

Weniger gut steht Deutschland dagegen im internationalen Vergleich da, wenn es um den Ursprung der Milliardenvermögen geht. Berechnungen zeigen, dass zwei Drittel der Vermögen der deutschen Milliardäre nicht durch "eigene Arbeit" geschaffen wurden, sondern durch Erbschaften und Schenkungen. In den USA dagegen ist weit mehr als die Hälfte "neues Vermögen".

Zahlreiche Hochvermögende haben in Deutschland ihr Vermögen während der Pandemie erworben, wie etwa die Gründer von BioNTech und zahlreiche andere Unternehmen in der Gesundheitsbranche; ebenso aber auch Unternehmen des Onlinehandels oder der medialen Streaming-Dienste.

Der DAX als Kursbarometer explodierte während der Pandemie förmlich. Während sich die Weltwirtschaft in einer tiefen Rezession befand, haben die Aktienkurse vieler weltweit agierender Unternehmen deutlich an Wert gewonnen. Schuld war die expansive Geldpolitik der Notenbanken, die Milliarden an Liquiditätshilfen an Banken gegeben und im großen Stil Anleihen aufgekauft haben, um die Zinsen niedrig zu halten.

Direkte Unternehmenshilfen haben nicht nur vielen Firmen das Überleben ermöglicht, sondern nutzten direkt oder indirekt den Hochvermögenden. Die in den DAX-Kursen gelisteten Unternehmen machten im ersten Quartal 2021 die größten Gewinne der vergangenen zehn Jahre. Nicht selten nahmen Unternehmen staatliche Hilfen in Anspruch und schickten ihre Arbeitnehmer so mit Staatshilfe in die Kurzarbeit. Gleichzeitig gönnten sich die Chefs dennoch üppige Boni – und den Aktionären üppige Dividendenausschüttungen.

In der Gesellschaft ist dadurch eine zunehmende Schieflage zwischen Staat und Privatwirtschaft entstanden. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr als 200 Milliarden Euro (sechs Prozent des BIP) zusätzlich ausgegeben, also Schulden aufgenommen. Er hat damit zweifellos Millionen Arbeitsplätze gerettet, aber mit den Schulden eine finanzielle Last übernommen, die von den steuerzahlenden Bürgern nur langfristig wieder abgetragen werden kann. Während viele Menschen also den Gürtel enger schnallen mussten, bekamen die Hochvermögenden das größte Stück des Kuchens zugeschoben.

