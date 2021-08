Experte: Hoher Lymphozytenspiegel im Blut senkt COVID-19-Risiko

Das Risiko, an COVID-19 zu erkranken, ist bei einer Person mit einem hohen Spiegel des Interferon-Alpha-Moleküls, einem hohen Gehalt an Lymphozyten im Blut und einem Träger bestimmter genetischer Marker reduziert. Darüber sprach der Direktor des Sankt Petersburger Forschungsinstituts für Epidemiologie und Mikrobiologie Areg Totoljan. Er erklärte:

"Eine intensive wissenschaftliche Suche hat uns zu recht interessanten Ergebnissen geführt: Menschen mit hohem Interferon-Alpha-Spiegel, mit einem hohen Gehalt an Lymphozyten im Blut und Träger einiger genetischer Marker haben einen erhöhten Schutz gegen COVID-19."

Totoljan stellte klar, dass es noch andere Faktoren gibt, Studien dazu stehen erst am Anfang. Er stellte fest, dass Patienten mit COVID-19 in der akuten Phase mit einer reduzierten Anzahl von Lymphozyten die Infektion in einer schwereren Form tragen. Eine hohe Lymphozytenzahl verringere dagegen das Krankheitsrisiko und das Risiko, dass die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt.

Ein weiterer Faktor ist der Interferon-Alpha-Spiegel im Körper. Enthält der menschliche Körper einen hohen Anteil des Interferon-Alpha-Moleküls, das eine direkte antivirale Wirkung hat, verringert sich das Risiko, an COVID-19 zu erkranken. Totoljan sagte:

"Es ist kein Zufall, dass Interferon-Alpha als Medikament zur Behandlung und Vorbeugung von Virusinfektionen der Atemwege existiert. Im Fall von SARS-CoV-2 funktioniert es auch, indem es Viruspartikel neutralisiert, die noch nicht in die Zelle eingedrungen sind."

Er stellte fest, dass in spezialisierten Labors eine Studie zur Bestimmung des Interferon-Alpha-Spiegels im Körper durchgeführt wird. Interferonpräparate sind zur Vorbeugung und frühzeitigen Behandlung von COVID-19 indiziert. Totoljan stellte klar, dass Interferon die aktive Vermehrung des Virus verhindert, das noch nicht in die Zellen eingedrungen ist.

Daten der russischen Einsatzzentrale zur Bekämpfung von COVID-19 zeigen, dass die Zahl der nachgewiesenen Fälle von COVID-19 in Russland in der zweiten Woche in Folge rückläufig ist. Wenn die Zentrale vom 19. bis 25. Juli 168.408 Fälle gemeldet hatte, dann vom 26. Juli bis 1. August – etwa 162.136 (ein Rückgang von 3,7 Prozent). In Moskau, das nach wie vor der Hauptschwerpunkt der Epidemie im Land ist, wurden innerhalb von sieben Tagen 20.532 neue Fälle bestätigt. Dies ist der niedrigste Wert seit Ende Mai.

