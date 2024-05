Moskau: USA wollen Weltraum in Arena für militärische Auseinandersetzung verwandeln

Eine von Russland eingebrachte Resolution gegen ein Wettrüsten im All ist im UN-Sicherheitsrat am Montag gescheitert. Die USA und ihre Verbündeten stimmten dagegen und zeigten damit ihre wahren Absichten, erklärte dazu die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa.

Quelle: www.globallookpress.com © Intuitive Machines/Keystone Press Agency

Am Montag hat der UN-Sicherheitsrat den von Russland vorgestellten Resolutionsentwurf zur Verhinderung eines Wettrüstens im kosmischen Raum abgelehnt. Medienberichten zufolge erhielt das Dokument nicht die erforderlichen neun von 15 Stimmen. Russland legt Veto gegen US-Resolution im UN-Sicherheitsrat zu Atomwaffen im Weltraum ein Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, gab hierzu eine Stellungnahe ab, die auf der Webseite der Behörde am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse der Abstimmung über den Textentwurf, den Russland unter Mitautorschaft Chinas dem UN-Sicherheitsrat zur Prüfung vorgelegt habe, seien enttäuschend, stellte die Sprecherin fest. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten lehnten eine konstruktive und umfassende Initiative ab, trotz aller Schritte, die Moskau und Peking unternommen hätten, um auch ihre Vorschläge zu dem Thema zu berücksichtigen. Hierbei führte Sacharowa aus: "Damit demonstrierten sie einmal mehr die wahren Prioritäten im Bereich des Weltraums, die nicht darauf abzielen, den Kosmos von Waffen jeglicher Art freizuhalten, sondern darauf, Waffen im All zu platzieren und es in eine Arena militärischer Konfrontation zu verwandeln." Laut der Sprecherin basierte der russische Resolutionsentwurf auf den klaren und von der UN-Generalversammlung genehmigten Vorsätzen. Eine Annahme der Resolution hätte es dem Weltsicherheitsrat ermöglicht, der Weltgemeinschaft ein starkes und eindeutiges Signal über seine feste Absicht zu senden, den Weltraum vom Wettrüsten auszuschließen. Außerdem hätte man anhand des Textes den Weg für die Entwicklung eines geeigneten internationalen rechtsverbindlichen Regelwerks ebnen können. "Leider wurde jedoch eine weitere Gelegenheit zur Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum aufgrund der Schuld der USA und ihrer Verbündeten verpasst." Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja erklärte vor der Abstimmung über die russische Initiative, dass deren Ergebnisse zeigen würden, ob der der Westen den Wunsch habe, "Hände für die beschleunigte Militarisierung des Weltraums frei zu behalten". Mehr zum Thema - Kernkraftwerk auf dem Mond – Moskau und Peking bauen Zusammenarbeit im Weltall aus

