Großbrand in Hongkong: Hochhaus steht in Flammen

Auf einer Baustelle für ein Hochhaus in Hongkong kam es am Donnerstagabend zu einem Großbrand. Das Feuer brach am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr auf der Baustelle des Sanierungsprojekts "The Mariners' Club" im dicht besiedelten Stadtteil Tsim Sha Tsui aus. Mehrere Stockwerke des Gebäudes - einschließlich des Gerüsts - standen in Flammen, und brennende Trümmerteile flogen in die Luft. Bisher wurden keine Todesopfer gemeldet.

Feuerwehrleute waren vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen, so die Stadtverwaltung. Nach Angaben der Behörden brach das Feuer um 23.11 Uhr im Herzen von Tsim Sha Tsui aus, einem belebten Einkaufs- und Touristenviertel an der Hafenfront der Stadt.

Der Sanierungsplan der Empire Group sah den Bau eines 42-stöckigen architektonischen Wahrzeichens vor, in dem der historische Club und ein neues Hotel untergebracht werden sollten. Das Gelände ist von einem Einkaufszentrum, mehreren Hotels und einigen Wohn- und Geschäftsgebäuden umgeben.

Die Flammen wurden zunächst in der Nähe des Gerüsts an der Spitze des Gebäudes entdeckt, wobei der Brand deutlich über den Hafen hinweg zu sehen war und Funken auf die benachbarten Straßen niederprasselten. Etwa eine Stunde später hatte sich das Feuer über die gesamte Länge des Gebäudes ausgebreitet und näherte sich der Straßenebene, wo sich Hunderte von Schaulustigen versammelt hatten. Große Trümmerteile - offenbar von der Baustelle - waren auf dem Boden zu sehen, und ein beißender Geruch lag in der Luft, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete.

Wie die Polizei mitteilte, mussten die Bewohner eines nahe gelegenen Wohngebäudes evakuiert werden, die Behörden machten jedoch keine Angaben darüber, wie viele Menschen betroffen waren. Nach Angaben der Polizei gerieten auch vier benachbarte Gebäude in Brand, die jedoch gelöscht werden konnten.

