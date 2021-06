Pressemitteilung 17. Juni 2021

Wie bereits im Januar angekündigt, wird der TV-Sender RT sein mehrsprachiges Fernsehprogramm ab Dezember um ein deutschsprachiges Angebot erweitern. Am 15. Juni beantragte RT in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 10. März 2010 eine europäische Sendelizenz in Luxemburg. Das Programm wird unter dem vorläufigen Namen "RT auf Deutsch" von Moskau via Satellit ausgestrahlt.

Das deutsche Tochterunternehmen von RT, die RT DE Productions GmbH, beabsichtigt, künftig Programmteile wie Reportagen, Talkshows und exklusive Interviews direkt aus Berlin nach Moskau zu liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.rt.com/.