Biden-Interview: Putin ein "Mörder", bin Salman Teil der "Allianz"

US-Präsident Biden positioniert sich außenpolitisch. Am Mittwoch bejahte er in einem Interview die Frage, ob Wladimir Putin ein "Mörder" sei. Am selben Tag verkündete Biden, dass er Kronprinz bin Salman nicht für den Kashoggi-Mord belangen werde. Riad sei Teil der "Allianz".