Elizabeth Kamm: Aktuelle Stimmung in der US-Hauptstadt von Aufregung und Nervosität geprägt

Elizabeth Kamm (28), US-Amerikanerin, die bereits als Militärkind viel reiste, hat in Deutschland gelebt und ist als Kuratorin im German-American Heritage Museum in Washington DC tätig. Mit Blick auf die Amtseinführung von Joe Biden erklärte sie RT DE, wie sie die Lage vor Ort erlebt hat.

Wie ordnen Sie die aktuelle Stimmung in der US-Hauptstadt im Vergleich zu den Amtseinführungen der vergangenen Jahre ein?

Damals vor COVID-19 war Washington DC voller Aktivitäten und Ereignisse. DC ist wirklich ein wunderschöner Ort. Ich habe das Gefühl, dass es schwierig ist, zurückzublicken und zu sagen, wie die Stimmung war, weil alles so viel besser war vor der Pandemie. Trotzdem war die Stimmung in der US-Hauptstadt immer noch geteilt. Es gab diese überwältigende Kluft zwischen Menschen, die Trump gewählt haben, und Menschen, die dies nicht getan haben.

Ich würde sagen, dass die aktuelle Stimmung in der Hauptstadt in diesem Moment von Aufregung und Nervosität geprägt ist. Wir hoffen, dass nichts passiert und alles friedlich bleibt, aber wir freuen uns auch auf einen neuen Präsidenten und eine neue Zukunft. Jetzt ist die ganze Stadt mit Polizeifahrzeugen, Militärgarden, riesigen Straßensperren und Barrieren gefüllt. Wir haben im letzten Jahr die Ereignisse beobachtet, die passiert sind.

Wir sind alle etwas nervös und hoffen, dass wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren können. DC ist so ein wunderbarer Ort und es ist schwer, sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie diese wunderschöne Stadt jetzt von Panzern, Polizei und strengen Regeln geprägt ist.

Wie wird Ihr alltägliches Leben von den jüngsten Ereignissen rund um das Kapitol beeinflusst?

Wir hatten bereits gewusst, dass die Proteste stattfinden würden und arbeiteten an diesem Tag von zu Hause. Alle Informationen zu Protesten sind größtenteils der Öffentlichkeit bekannt, und da die Proteste häufig auf den Straßen stattfinden, gibt es viele Straßensperrungen. Es dauert Stunden, um nach Hause zu kommen, daher arbeiten wir heutzutage normalerweise von zu Hause aus.

Nachdem sie (Trump-Anhänger, Anm. d. Red.) das Kapitol gestürmt hatten, waren die Tage danach einfach nicht mehr dieselben. Weitere Polizisten waren unterwegs und die Stadt glich einer Geisterstadt. In der Nähe von DC sind wir sehr an Geräusche von Hubschraubern, und an Militärpolizei und Straßensperrungen gewöhnt. Aber die Tage nach dem Kapitol musste ich die Polizeikontrollen durchlaufen, um nach DC zu gelangen.

Wie stehen Sie beziehungsweise die deutsche Community in Washington dem Sturm auf das Kapitol gegenüber?

Ich glaube, dass sowohl die deutsche Gemeinschaft als auch alle anderen unter Schock standen. Es war schwer zu sehen, wie sich dies alles vor unseren Augen im Fernsehen abspielte.

Hegen Sie Bedenken bezüglich Ihrer Sicherheit am Tag der Amtseinführung von Biden?

Bis jetzt haben wir Ereignisse in der amerikanischen Geschichte gesehen, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie sehen würden. Wir wurden vor einiger Zeit vom Geheimdienst konfrontiert und er gab uns einen Überblick darüber, was sich während Bidens Amtseinführung abspielen würde. Natürlich sind wir jetzt alle zu Hause und werden von unseren Fernsehern aus zuschauen. Wie ich bereits erklärt habe, ist die Hauptstadt komplett geschlossen und leer. Seit dem Sturm auf das Kapitol ist die Nationalgarde in der Hauptstadt und die Sicherheit ist auf einem neuen Niveau. Ich würde sagen, dass es am sichersten ist, während der Amtseinführung nicht in der Stadt zu sein.

Sie arbeiten im German-American Heritage Museum in Washington. Wird Bidens Amtseinführung Ihrer Meinung nach die deutsch-amerikanischen Beziehungen signifikant beeinflussen?

Ich denke, dass Biden das Land sowie die Welt besser zusammenbringen wird. Die USA und auch die Welt brauchen das.

Danke für das Gespräch!

