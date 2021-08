Vivantes vergab Auftrag für mehr als zwei Millionen Corona-Tests – an nicht lieferfähige Unternehmen

Dubiose Geschäftspraktiken, fragwürdige Millionen-Zahlungen und ein möglicher Vertuschungsversuch: Das Wirtschaftsmagazin Business Insider erhebt schwere Vorwürfe gegen den kommunalen Krankenhausbetreiber in Berlin – die Vivantes GmbH – beim Kauf von Corona-Tests.

Recherchen des Wirtschaftsmagazins Business Insider haben ergeben, dass die Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH (kurz Vivantes) bei der Bestellung von Corona-Tests fragwürdige Geschäftspraktiken gezeigt hat. Vivantes ist ein kommunaler Krankenhausbetreiber in Berlin. Alleiniger Anteilseigner ist das Land Berlin, und so wurde der Klinikkonzern Vivantes zuerst von der Senatsverwaltung Berlins mit der Beschaffung von Laientests für die Berliner Schulen beauftragt.

Im April 2021 hatte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Vivantes damit beauftragt, 2,25 Millionen Schnelltests zu beschaffen. Mit einem Stückpreis von 2,60 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer umfasste der Auftrag insgesamt knapp sieben Millionen Euro. Mit dem Verweis auf gebotene Dringlichkeit schrieb die Senatsverwaltung den Auftrag nicht aus.

Auftragsvergabe an eine Beraterfirma

Auch der Konzern Vivantes, den die Senatsverwaltung mit Verweis auf die gute Vernetzung im Gesundheitswesen ausgewählt hatte, sollte die Beschaffung der Tests ohne Ausschreibung zügig weitergeben, und zwar an die Berliner Beraterfirma mit beschränkter Haftung InPro Consultancy UG. Damit wurde der Millionenauftrag trotz angeblicher Dringlichkeit an eine Firma vergeben, die überhaupt nicht lieferfähig war.

Laut Angaben von Business Insider verbirgt sich hinter der Firma ein gewisser Robert K., "ein ehemaliger Rüstungslobbyist mit guten SPD-Kontakten". Wie die Recherchen des Wirtschaftsmagazins ergaben, war die InPro überhaupt nicht in der Lage, Corona-Tests zu beschaffen und fungierte bloß als weiterer Mittelmann. Die Firma KCSM Distribution GmbH, die erst wenige Monate vorher gegründet wurde, war kurz nach der Vergabe an InPro noch in den Vertrag hereingenommen. Erklärend hieß es, die Unternehmen würden als Bietergemeinschaft handeln.

Dabei war der Auftrag gar nicht ausgeschrieben worden und folglich konnten keine Angebote abgegeben werden. Wie dem auch sei, die Bietergemeinschaft trat offenbar fortan wie ein Makler auf und suchte erst nach der Erteilung des Zuschlags den Lieferanten. Mit der Zebra Handelshaus GmbH schlossen InPro und KCSM zunächst einen Abtretungsvertrag für den Vivantes-Auftrag und wurden mit 225.000 Euro beteiligt. Noch einmal 225.000 Euro erhielt die Bietergemeinschaft als Provision für die Vermittlung. Zu dem Betrag über 450.000 Euro, den sich Vivantes offensichtlich hätte sparen können, wollte sich das Unternehmen laut Business Insider nicht äußern.

Ungünstige Umstände oder wirtschaftliche Begünstigung

Damit nicht genug soll KCSM bald versucht haben, den Unterauftragnehmer aus dem Auftrag zu drängen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Zebra Handelshaus die ersten 200.000 Tests für 600.000 Euro aus China geliefert. KCSM erklärte den Vertrag mit Zebra aber für ungültig und stellte sogar eine Strafanzeige gegen das Unternehmen. Mit der Firma TE.AM Pharmahandel GmbH hatte man offenbar einen günstigeren Unterauftragnehmer gefunden. Ab diesem Zeitpunkt lieferten zwei Unternehmen Corona-Tests für Vivantes.

Zu diesem Desaster kam noch, dass Vivantes für eine Lieferung durch TE.AM zwei Millionen Euro direkt an KCSM zahlte. Weitere 4,5 Millionen Euro sollen noch auf ein Konto beim Amtsgericht Tiergarten gezahlt worden sein. Während sich Vivantes aus der Sache der Unterauftragnehmer künftig raushalten wollte, sollten sich KCSM und Zebra um die Summe streiten. Den Abtretungsvertrag hatte der Klinikkonzern aber offenbar ignoriert und die Bezahlung von 225.000 Euro verweigert. Erst nachdem sich Zebra beim Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) beschwert hatte, bot Vivantes dem Unternehmen einen neuen Auftrag an: eine Lieferung von weiteren 4,9 Millionen Schnelltests; offenbar ein Versuch, die Sache zu bereinigen.

Laut Business Insider gab Zebra im Folgenden tatsächlich ein gesondertes Angebot ab und erhielt dennoch eine Absage. Sollte Zebra aber seine Ansprüche auf die zwei Millionen Euro, die KCSM erhalten hatte, gerichtlich durchsetzen, hätte Vivantes das Geld doppelt gezahlt. Der Chef von Zebra drückte unterdessen seine Zweifel an den "unglücklichen Umstände" aus. Die Vivantes habe offenbar mit allen Mitteln versucht, die Mittlerfirme KCSM "wirtschaftlich zu begünstigen".

