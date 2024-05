Schuldumkehr – Wie über das Attentat auf Robert Fico berichtet wird

Der slowakische Präsident Robert Fico wurde bei einem Attentat schwer verletzt. Medien sehen eine Mitschuld bei Fico. Er habe am aufgeheizten gesellschaftlichen Klima Anteil. Fico sah schon früh die Verantwortung in einer einseitigen Berichterstattung. Bereits im April warnte er vor Gewalt.

Nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico gehen zahlreiche Medien der Frage nach, wie ein gesellschaftliches Klima entstehen konnte, das eine solche Tat begünstigte. Sie wurden schnell fündig. Robert Fico ist verantwortlich für die Spaltung der slowakischen Gesellschaft, hat eine Atmosphäre des Hasses erzeugt und trägt damit selbst einen großen Teil der Verantwortung, so die These.

In einem Interview mit der GEZ-finanzierten Tagesschau legt deren Korrespondent Danko Handrick die Indizienkette in Richtung Selbstverschulden.

"Ficos Politik ist ja nicht unumstritten. Wie ist denn die politische Stimmung in der Slowakei und ist vielleicht auch dieses Attentat irgendwie darauf zurückzuführen?", lautet die Frage.

"Die Slowakei ist tief gespalten und verbale Auseinandersetzungen auch unter der Gürtellinie gibt es von den Politikern hier in der Slowakei zuhauf. Interessant auch, Anfang April meldete sich Premier Fico schon einmal in einem Facebook-Post und warnte vor dieser Stimmung im Land, vor dieser Spaltung im Land und meinte damals, diese Stimmung werde einmal zu einem Mord gegen einen Politiker führen. Vertreter der Opposition meinten schon damals, 'ja, aber Premier Fico heize doch mit seinen Aussagen und mit seiner populistischen Politik diese Stimmung auch an'", antwortet Handrick.

Täter-Opfer-Umkehr betreibt auch der Spiegel. Ein Beitrag von Jan Puhl macht schon in der Überschrift deutlich, wen er für das Attentat auf Fico für verantwortlich hält: Fico ist selbst schuld. "Wie Fico das Klima in seinem Land mit vergiftet hat", ist der Beitrag überschrieben. Puhl arbeitet mit all den inzwischen im deutschen Journalismus üblichen unredlichen Mitteln: mit Kontakt-Schuld, mit Unterstellungen und Behauptungen. So suggeriert Puhl, Fico sei für das Entstehen von Korruption und mafiösen Strukturen verantwortlich. Belege bringt er dafür nicht. Er suggeriert lediglich einen Zusammenhang, den er nicht beweisen kann. Der Investigativjournalist Ján Kuciak, der an der Aufdeckung gearbeitet habe, wurde erschossen, führt er aus. Die Hintermänner der Tat sind bisher nicht ermittelt, aber

"Die Spuren führten schließlich zu der Mafiagröße Marián Kočner, der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit den Mörder auf Kuciak angesetzt hatte. Zwar wurde er wegen dieses Verbrechens bisher nicht verurteilt, doch sitzt der Berufskriminelle schon allein wegen Urkundenfälschung für mindestens 19 Jahre in Haft. Noch auf freiem Fuß hatte er in Bratislava praktisch Tür an Tür gewohnt mit – Robert Fico."

Der Beitrag offenbart auch, woran die Diskussion nicht nur in der Slowakei krankt. Es findet keine inhaltliche, argumentative Auseinandersetzung statt. Es geht nur noch um die Durchsetzung von Narrativen und die Vernichtung des politischen Gegners. Dazu ist jedes Mittel recht. Wohnen in der Nähe einer Person, die einer Tat verdächtigt wird, reicht bereits für eine mediale Verurteilung. Puhl führt vor, was Fico bereits im April kritisiert hat. Die Medien leisten einen kaum zu unterschätzenden Beitrag zur Polarisierung der Gesellschaft – nicht nur in der Slowakei. Diejenigen, die deren Narrativ nicht folgen, werden zunächst medial zum Abschuss freigegeben, was dann zu tatsächlicher Gewalt führen kann.

"Das Opfer des Attentats hat zu dieser Polarisierung erheblich beigetragen", schreibt Puhl. Selbst schuld. Das Verhältnis zur Ukraine sei zudem, erschüttert, "weil Fico sich nicht an Waffenlieferungen für das bedrängte Land beteiligen will". Dass es dafür gute Gründe gibt, steht gar nicht mehr zur Debatte. Fico glaubt nicht, dass die Ukraine souverän entscheidet, sondern dass Washington über das Schicksal des Landes bestimmt.

Auch der britische Sender Sky News sieht Fico in der Verantwortung. Wie auch deutsche Medien verweist der Sender auf einen angeblich russlandfreundlichen Kurs des slowakischen Premierministers. Der Sender stellt ihn – ebenfalls analog zu deutschen Medien – als Populisten vor. Sky News stellt Fico mit Donald Trump auf eine Ebene. Er sympathisiere mit Wladimir Putin und positioniere sich gegen LGBT und Migration.

"Robert Fico ist ein Populist, der letztes Jahr ein politisches Comeback feierte. Der 59-Jährige wurde mit Donald Trump verglichen. (…) Fico ist für seine unflätigen verbalen Attacken auf Journalisten bekannt und spricht sich gegen Zuwanderung und LGBTIQ+ aus."

Fico selbst sieht vor allem bei den Medien eine Mitverantwortung für die aggressive und aufgeheizte Stimmung in der slowakischen Gesellschaft. Damit unterscheidet sich das Klima in der Slowakei nicht grundlegend von dem in Deutschland. Auch in Deutschland attackieren die großen Medien offen Politiker, die eine Politik verfolgen, die den nationalen Interessen Deutschlands dient und gegenüber Migration, LGBT, bedingungsloser Unterstützung anderer Staaten und der Mitgliedschaft in der NATO eine kritische Haltung einnehmen.

