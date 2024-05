Pakistan: Taliban (TPP) steckte hinter Anschlag auf chinesische Arbeiter im März

In Pakistan waren im März bei einem Selbstmordanschlag auf eine Gruppe Chinesen mehrere Menschen getötet worden. Pakistan sieht indes pakistanische Taliban hinter dem Anschlag. Das Militär geht auch davon aus, dass der Anschlag von Afghanistan aus geplant worden ist.

Quelle: AFP © PAKISTAN PRIME MINISTER'S OFFICE

Das pakistanische Militär erklärte am Dienstag, dass der Selbstmordanschlag, bei dem im März fünf chinesische Ingenieure und ein pakistanischer Fahrer getötet wurden, im benachbarten Afghanistan geplant wurde und der Attentäter ein afghanischer Staatsbürger sei. Auf einer Pressekonferenz sagte Armeesprecher Generalmajor Ahmad Sharif, dass vier Männer, die hinter dem Anschlag vom 26. März in der nordwestlichen Unruheprovinz Khyber Pakhtunkhwa, stecken, verhaftet worden seien. Erneuter Anschlag auf eine Gruppe von Chinesen in Pakistan Sharif sagte, der Anschlag, bei dem die chinesischen Ingenieure, die an Pakistans größtem Staudamm Dasu gearbeitet haben, getötet wurden, sei ein Versuch, die Freundschaft zwischen Pakistan und China zu beschädigen. Tausende Chinesen würden in Projekten im Zusammenhang mit dem chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor arbeiten. Die Anschläge haben mehrere ausländische Botschaften dazu veranlasst, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und das diplomatische Personal und die pakistanischen Staatsangehörigen zur Wachsamkeit aufzufordern. Die pakistanischen Taliban – eine eigenständige Gruppe, aber ein enger Verbündeter der afghanischen Taliban, die im August 2021 die Macht in Afghanistan übernommen hatten – haben bestritten, hinter dem Angriff im März zu stehen. Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) sagte damals in ihrer Erklärung: "Unsere einzigen Ziele sind die Sicherheitskräfte (und ihre Agenten)." Am Dienstag verneinte Mohammad Khurasani, der Sprecher der TTP, die Nutzung afghanischen Bodens für die Angriffe auf Sicherheitskräfte in Pakistan. In einer Erklärung von Dienstag sagte er, die Kämpfer der Gruppe, die im ganzen Land präsent sind, hätten es auf Sicherheitskräfte und Militärpersonal abgesehen. Die Taliban in Afghanistan wiesen auch am Mittwoch den Vorwurf über eine afghanische Beteiligung an den jüngsten Anschlägen in Pakistan zurück und bezeichneten diese als "unverantwortlich und weit von der Realität entfernt". Seit dem letzten Jahr sind fast 563.639 illegal lebende Afghanen nach Afghanistan zurückgekehrt, nachdem Islamabad ein hartes Vorgehen gegen illegale Migranten eingeleitet hatte, was bei internationalen und inländischen Menschenrechtsgruppen breite Kritik hervorrief. Mehr zum Thema – Pakistan greift Ziele in Afghanistan an

